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Общество «Знание» проведет федеральный просветительский марафон, приуроченный к юбилею Победы

13 января 2025 14:42
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Центральной площадкой события традиционно станет Москва, к ней присоединятся регионы России.

С 28 по 30 апреля 2025 года Российское общество «Знание» проведет Марафон Знание.Первые, главной темой которого станет 80-летие Великой победы. Площадки для прямого диалога с молодежью планируется открыть во всех федеральных округах Российской Федерации.

Центральной площадкой события традиционно станет Москва, к ней присоединятся регионы России, среди которых в том числе будут города-герои, а также новые регионы страны. Лекторы расскажут об истории Великой Отечественной войны, напомнят молодежи о том, как важно сохранять историческую память о подвиге народа для построения общего будущего. На протяжении трех дней Марафона участники смогут лично пообщаться с первыми лицами страны из всех сфер, а также планируется участие иностранных спикеров. В перерывах между лекциями участники смогут встретиться с блогерами, а также выиграть призы в конкурсах от организатора и партнеров.

На просветительском марафоне соберутся более 25 тысяч молодых людей. Их ждут более 130 выступлений лекторов Российского общества «Знание». Помимо того, увидеть выступления лекторов можно будет в эфире Знание.ТВ, а также в официальной группе просветительской организации ВКонтакте.

«Наш следующий федеральный просветительский марафон будет посвящен 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень ответственно готовимся к этому событию, поскольку понимаем важность момента, значимость исторической даты для всей страны, для каждого жителя России. Мы чувствуем святую обязанность отдать дань уважения нашим предкам - настоящим героям, благодаря которым та Победа стала возможной. Поэтому мы сделаем всё, чтобы весенний марафон стал самым ярким и запоминающимся», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В преддверии марафона Российское общество «Знание» запланировало проведение специальных тематических мероприятий к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Среди них Экскурсии со Знанием по памятным историческим местам, просветительская акция о главных событиях и героях Победы в регионах России.

Федеральные просветительские марафоны Знание.Первые зарекомендовали себя в качестве популярных площадок для прямого общения между первыми лицами и молодежью. Так, например, осенью 2023 года Марафон стал главным событием образовательной программы Международной выставки-форума “Россия” и Всемирного Фестиваля Молодежи, где Российского общество «Знание» выступило генеральным партнером, объединив на своих площадках представителей правительства, деятелей культуры и искусства, спортсменов, ученых, артистов и др.

Количество участников предыдущих марафонов превысило 100 тысяч человек. Перед слушателями более 1 300 раз выступили лекторы Общества «Знание»: лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, популяризаторы науки, государственные деятели и другие эксперты.

В общей сложности лекторами марафонов стали более 800 выдающихся людей страны. С напутствием к участникам Марафона обращался Президент России Владимир Путин, с лекциями выступили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, заместитель руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации Сергей Безруков, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск, турецкий актер Бурак Озчивит и другие.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

 

Теги: Москва

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