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Общественники проверили условия содержания в СИЗО-1 УФСИН СО

4 апреля 2024 17:28
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Основная цель визита общественников — контроль за обеспечением прав и законных интересов, лиц содержащихся под стражей.

Председатель ОНК Самарской области Галина Подлужная совместно с членами общественной наблюдательной комиссии Романом Афониным и Талипом Яруллиным проверили условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственном изоляторе №1.

Основная цель визита общественников — контроль за обеспечением прав и законных интересов, лиц содержащихся под стражей.

В сопровождении помощника начальника УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Антона Виндугова и начальника учреждения Александра Панкратова представители комиссии посетили камеры режимного корпуса, комнату приема посылок и передач, молельную комнату, библиотеку.

Особое внимание посетители уделили санитарному состоянию камер и материально-бытовому обеспечению лиц, содержащихся под стражей.

В ходе визита состоялся прием подследственных по письменным обращениям, адресованным членам ОНК. Обратившимся разъяснили порядок содержания в учреждении, положения действующего законодательства Российской Федерации. На все обращения подследственные получили подробные и исчерпывающие ответы.

В завершение мероприятия состоялось рабочее совещание с руководством учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

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