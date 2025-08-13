Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сотрудниками УФСБ СО пресечена деятельность тольяттинца, причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств 
Вопросы обеспечения региональной безопасности и взаимодействия с правоохранительными структурами будет курировать заместитель председателя Правительства Никита Зубко.
Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора региона
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет, семьи имеющие детей.
Самарская областная детская библиотека объявила старт областного конкурса творческих работ "Детство без опасности"
Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.
В Китае животноподобного робота внедрили в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
До внедрения видеоаналитики данные о количестве и содержимом палет собирались по отчетам сотрудников. Это могло приводить к ошибкам и затрудняло быструю проверку, если возникали сомнения.
Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов
Он заплатит штрафа в доход государства.
В Красноярском районе экс-глава сельского поселения осужден за воспрепятствование предпринимательству
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Общественники посетили Отдел полиции Автозаводского района Тольятти

13 августа 2025 15:24
По итогам проверки представители Общественных советов дали положительную оценку организации работы Отдела полиции.

В Самарской области общественники продолжают осуществлять контроль за деятельностью органов внутренних дел.
С целью реализации региональной акции «Общественный контроль» председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов и представитель Совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов посетили Отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти.

При посещении административного здания общественники отметили, что вход оборудован пандусом и кнопкой вызова сотрудника для помощи маломобильным гражданам.

В ходе осмотра служебных помещений представители Общественных советов обратили внимание на уровень оснащенности кабинетов необходимой оргтехникой, проверили наличие стендов с актуальной справочной информацией.

Особое внимание общественники уделили организации работы дежурной части. Проверяющим продемонстрировали, как ведется прием заявлений о преступлениях и правонарушениях от граждан и как учитываются все обращения.

В ходе мониторинга Александр Николаевич пообщался с посетителями Отдела и узнал, сталкиваются ли они с какими-либо проблемами при получении государственных услуг. Жалоб от граждан не поступило.

Кроме того, общественники отметили корректное и вежливое обращение сотрудников, а также их опрятный внешний вид.

По итогам проверки представители Общественных советов дали положительную оценку организации работы Отдела полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

Весь список