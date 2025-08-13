Общественники посетили Отдел полиции Автозаводского района Тольятти

152

В Самарской области общественники продолжают осуществлять контроль за деятельностью органов внутренних дел.

С целью реализации региональной акции «Общественный контроль» председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов и представитель Совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов посетили Отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти.



При посещении административного здания общественники отметили, что вход оборудован пандусом и кнопкой вызова сотрудника для помощи маломобильным гражданам.



В ходе осмотра служебных помещений представители Общественных советов обратили внимание на уровень оснащенности кабинетов необходимой оргтехникой, проверили наличие стендов с актуальной справочной информацией.



Особое внимание общественники уделили организации работы дежурной части. Проверяющим продемонстрировали, как ведется прием заявлений о преступлениях и правонарушениях от граждан и как учитываются все обращения.



В ходе мониторинга Александр Николаевич пообщался с посетителями Отдела и узнал, сталкиваются ли они с какими-либо проблемами при получении государственных услуг. Жалоб от граждан не поступило.



Кроме того, общественники отметили корректное и вежливое обращение сотрудников, а также их опрятный внешний вид.



По итогам проверки представители Общественных советов дали положительную оценку организации работы Отдела полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО