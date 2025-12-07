Я нашел ошибку
Главные новости:
В день показа в фойе театра пройдет выставка, посвященная спектаклю.  Видеопоказ вместе со зрителями будут смотреть артисты, занятые в спектакле.
В день 95-летия театра в СамАрте пройдет видеопоказ спектакля «Мамаша Кураж»
Сотрудники уже четвертый год подряд демонстрируют стабильно высокие результаты. Участие в соревнованиях приняли 16 команд.
Команда минздрава СО заняла I место в соревнованиях по настольному теннису в областной спартакиаде
В Кении в Найроби с 3 по 6 декабря прошел молодежный чемпионат мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года.
Алиса Ангелова из Самарской области выиграла молодежный чемпионат мира по тхэквондо
Самому старшему лауреату премии «Мир равных возможностей» в этом году исполнилось 87 лет, самому младшему – 18.
В Самаре вручили премии главы Самары «Мир равных возможностей»
В Самаре 8 декабря температура воздуха ночью до -1°С, днем до +1°С, к вечеру понижение до -7°С. Местами гололедица.
8 декабря в регионе осадки в виде снега и мороси, гололед, днем до+1°С
В Самаре первые искусственные мини-футбольные поля, каждое площадью 280 квадратных метров, оборудованы в детских садах №№375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357.
Образовательный семинар для педагогов детских садов провел РФС в Самаре
В России установлен рекорд стоимости красной икры
В России установлен рекорд стоимости красной икры
Пожилой женщине-инвалиду в Кинельском районе помогли с регистрацией
Пожилой женщине-инвалиду в Кинельском районе помогли с регистрацией
Образовательный семинар для педагогов детских садов провел РФС в Самаре

161
В Самаре первые искусственные мини-футбольные поля, каждое площадью 280 квадратных метров, оборудованы в детских садах №№375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357.

В Самаре состоялся образовательный семинар «Программы развития дошкольного футбола» Российского футбольного союза (РФС) для педагогов детских садов. Им рассказали о специфике дошкольного футбола, особенностях интеграции футбола в образовательный процесс и формах подачи материала на занятиях, а также о принципах безопасной организации детских футбольных игр.

В рамках практической части педагоги детских садов вместе с руководителем методической группы Российского футбольного союза, чемпионом СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрием Баранником отработали общий ход занятия и основные элементы – удары по мячу, ведение мяча и передачу мяча партнеру.

«Есть большая разница в том, как учить футболу школьников и дошколят. В школе — это уже серьёзные упражнения на технику. А в детском саду главное - игра. Нужно увлечь ребёнка, обыграть всё через сюжет, превратить занятие в приключение. Поэтому наши занятия в садах - это прежде всего подвижные футбольные игры, где дети учатся и веселятся одновременно. С нового учебного года, благодаря поддержке главы Самары Ивана Николаевича Носкова, построено 10 мини-футбольных площадок на территории детских садов. Все они оснащены необходимым инвентарём от РФС: есть и специальные мячи, и ворота, всё по стандарту», — рассказал менеджер программы развития дошкольного футбола РФС Алексей Алексеев.

На данный момент по всей России по программе РФС «Дошкольный футбол» занимаются более 10 тысяч детей. В Самаре первые искусственные мини-футбольные поля, каждое площадью 280 квадратных метров, оборудованы в детских садах №№375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357.

Ранее в Самаре в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе» состоялся образовательный семинар для учителей физической культуры. Также на территории «Самара Арена» в эти дни прошли футбольные фестивали «Урок футбола» для школ проекта и «Звездочки футбола» - для детских садов.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

