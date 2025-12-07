Образовательный семинар для педагогов детских садов провел РФС в Самаре

В Самаре состоялся образовательный семинар «Программы развития дошкольного футбола» Российского футбольного союза (РФС) для педагогов детских садов. Им рассказали о специфике дошкольного футбола, особенностях интеграции футбола в образовательный процесс и формах подачи материала на занятиях, а также о принципах безопасной организации детских футбольных игр.



В рамках практической части педагоги детских садов вместе с руководителем методической группы Российского футбольного союза, чемпионом СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрием Баранником отработали общий ход занятия и основные элементы – удары по мячу, ведение мяча и передачу мяча партнеру.



«Есть большая разница в том, как учить футболу школьников и дошколят. В школе — это уже серьёзные упражнения на технику. А в детском саду главное - игра. Нужно увлечь ребёнка, обыграть всё через сюжет, превратить занятие в приключение. Поэтому наши занятия в садах - это прежде всего подвижные футбольные игры, где дети учатся и веселятся одновременно. С нового учебного года, благодаря поддержке главы Самары Ивана Николаевича Носкова, построено 10 мини-футбольных площадок на территории детских садов. Все они оснащены необходимым инвентарём от РФС: есть и специальные мячи, и ворота, всё по стандарту», — рассказал менеджер программы развития дошкольного футбола РФС Алексей Алексеев.



На данный момент по всей России по программе РФС «Дошкольный футбол» занимаются более 10 тысяч детей. В Самаре первые искусственные мини-футбольные поля, каждое площадью 280 квадратных метров, оборудованы в детских садах №№375, 173, 377, 8, 36, 42, 62, 174, 193 и 357.



Ранее в Самаре в рамках проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе» состоялся образовательный семинар для учителей физической культуры. Также на территории «Самара Арена» в эти дни прошли футбольные фестивали «Урок футбола» для школ проекта и «Звездочки футбола» - для детских садов.

Фото: пресс-служба администрации Самары