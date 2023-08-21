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Образовательные учреждения Самары готовы к новому учебному году 

21 августа 2023 14:44
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По итогам мониторинга все 378 учреждений допущены к работе.

Мониторинг общеобразовательных учреждений на территории города проводился с 1 по 15 августа специальной комиссией. По итогам мониторинга все 378 учреждений допущены к работе.

Департаментом образования была организована работа по подготовке учреждений к новому учебному году. В рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в 20 школах Самары проведен ремонт кабинетов цифровой образовательной среды и кабинетов технологии, в пяти отремонтировали спортивные залы, в 11 образовательных учреждениях выполнен капитальный ремонт кровли, в четырех - обновили фасад, в пяти – благоустроили территорию и установили спортивные площадки.

В рамках соглашений с Министерством образования и науки Самарской области в 2023 году были выполнены, в том числе, работы по ремонту пищеблоков и обеденных залов в десяти образовательных учреждениях. Напомним, что Президентом России в 2020 году было дано поручение обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. Самарская область в короткие сроки справилась с задачей - все младшеклассники региона обеспечены горячим питанием. Отметим, что программа по обновлению инфраструктуры пищеблоков была запущена в Самаре в 2019 году, получила поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и областное финансирования, и с 2021 года реализуется на территории всей Самарской области.  

В рамках обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности были выполнены монтаж автоматических систем пожарной сигнализации в 21 учреждении, охранных сигнализаций. 

Также Департаментом образования были выполнены следующие виды работ: ремонт асфальтового покрытия и ограждений, закупка оборудования и инвентаря для оснащения медицинских блоков, навесов для прогулочных зон и водонагревателей. 

Одним из новшеств этого года является создание во всех общеобразовательных учреждениях Самары Центра детских инициатив.

«Центр детских инициатив – это многофункциональное пространство, которое станет местом притяжения школьников, центром формирования их креативного мышления, самореализации, профориентации и социализации. Координировать работу этих центров будут советники директора по воспитательной работе. Вместе с ними ученики смогут готовить различные мероприятия, обсуждать проекты», - пояснила руководитель Департамента образования Самары Ирина Коковина.

Первого сентября на всех торжественных линейках прозвучит гимн Российской Федерации и будет поднят флаг нашей страны. 

 

Фото:   администрация Самары

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