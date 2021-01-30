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В пятницу, 29 января, на сайте Уполномоченного по правам человека в Самарской области было опубликовано обращение Ольги Гальцовой в связи с ситуацией, связанной с организацией и проведением несогласованных публичных мероприятий. Омбудсмен подчеркнула, что свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом.

Приводим обращение целиком

23 января 2021 года в ряде городов Российской Федерации состоялись несогласованные с органами государственной власти и местного самоуправления публичные мероприятия в форме так называемых «прогулок по городу». На территории Самарской области такие акции состоялись в городах Самара и Тольятти.

Граждане Российской Федерации имеют право на выражение своего мнения, проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирований. Это гарантировано статьей 31 Конституции Российской Федерации. В рамках реализации данных конституционных гарантий принято федеральное и региональное законодательство, которое подробно определяет порядок действий, права и обязанности организаторов, участников публичного мероприятия, органов власти и правоохранительных органов.

По результатам анализа информации о состоявшихся публичных мероприятий, обмена информацией с руководством муниципальных образований Самарской области стало очевидным, что организаторами этих мероприятий не были поданы уведомления о проведении публичных мероприятий, что свидетельствует о намерении этих лиц привлечь граждан к участию в заведомо противоречащих действующему законодательству публичных мероприятиях.

К чему может привести, помимо прямого нарушения закона и возникающей из этого факта ответственности, организация и участие в публичном мероприятии, согласование которого не осуществлено в установленном порядке?

Прежде всего, это непосредственно влияет на обеспечение безопасности жизни и здоровья участников публичного мероприятия, поскольку согласование публичного мероприятия предполагает обязательное назначение лиц, ответственных за обеспечение безопасности – как со стороны организаторов мероприятия, так со стороны органов власти и правоохранительных органов. В случае, если согласовано проведение мероприятия с большим количеством участников, обязательно его сопровождение медицинскими работниками.

Это необходимо, в том числе, для предотвращения провокационных действий, которые, к большому сожалению, сопутствуют публичным мероприятиям. Такие случаи имели место в некоторых субъектах Российской Федерации.

В Самарской области слаженные действия сотрудников правоохранительных органов позволили 23 января избежать причинения вреда жизни и здоровью граждан, предупредить провокации.

Следующим фактором, о котором нельзя забывать, являются обстоятельства распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области, которые относятся к обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан.

Никто не может гарантировать, что даже нахождение на открытом воздухе при несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований позволит избежать заболевания.

Безусловно, ситуация распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), является основанием для введения ограничений на проведение массовых мероприятий.

Не может не вызвать большую озабоченность и тревогу вовлечение в несогласованные публичные мероприятия подростков и несовершеннолетних детей.

Ничем иным, кроме как провокацией, оценить такие действия невозможно.

Беседы с несовершеннолетними гражданами, принявшими участие в несогласованном публичном мероприятии 23 января, показывают, что они, в абсолютном большинстве, не могут объяснить ни смысл прошедшего мероприятия, ни причины, которые побудили их принять в нем участие.

Это в очередной раз подчеркивает, что участие несовершеннолетних детей и подростков в несогласованных мероприятиях стало следствием организованных провокаций и противоречащих закону призывов.

Уважаемые жители Самарской области!

В настоящее время в сети Интернет вновь появилась информация, что в предстоящие выходные дни планируется проведение аналогичных публичных мероприятий.

Каких-либо уведомлений об их проведении в органы государственной власти и местного самоуправления Самарской области не поступало. Соответственно проведение таких мероприятий прямо противоречит закону.

Обращаю ваше внимание на необходимость задуматься о безопасности и ответственности. За себя, своих детей, родных и близких.

Убедительно прошу вас не допускать нарушения действующего законодательства Российской Федерации! Этого не следует делать ни в какой ситуации.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцова