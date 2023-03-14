Обращение в соцсетях помогло участнику СВО решить вопрос с подтоплением дома

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Из-за резкого потепления и активного таяния снега большая вода пришла в Самарскую область на 20 дней раньше обычного срока. Более 800 сообщений от жителей региона на тему подтопления территорий и автомобильных дорог зафиксировал ЦУР Самарской области за последнюю неделю в социальных сетях. Все эти сообщения сразу направляются в работу муниципалитетам.

В Ставропольском районе оперативно удалось помочь участнику специальной военной операции, который в настоящее время после ранения находится на больничном. Его дом в с. Ягодное на улице Солнечной оказался в зоне подтопления. Военнослужащий написал о проблеме на личной странице губернатора Дмитрию Азарову в ВКонтакте с просьбой о помощи, поскольку вода уже пошла в дом, затопило гараж и подвальное помещение. Специалисты ЦУР сразу зафиксировали сообщение и направили его в администрацию Ставропольского района. Были организованы работы по откачке воды с улицы Солнечной.

В Самаре жена мобилизованного обратилась с просьбой остановить затопление придомовой территории. Вода с дороги из-за активного таяния снега пошла во двор. Женщина пыталась остановить потоп своими силами.

Она написала в соцсетях: «Я утром, ночью и вечером разбивала лед у калитки, чтобы не замерзло, а утром заказала с доставкой мешки с песком и забаррикадировала калитку, чтобы вода в дом не шла. На улице у дороги раскидала все, что смогла, старые полотенца и одеяло, чтобы остановить поток, но вода прибывает».

Сообщение было передано в работу специалистам администрации Кировского района Самары, они выехали на место и постарались остановить поток воды, поступающий на территорию дома семьи мобилизованного. Специалисты администрации по просьбе женщины привезли ей еще несколько мешков с песком.

В Кинеле благодаря системе «Инцидент Менеджмент» местные власти оперативно помогли семье пенсионеров с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 13 марта в 4 утра затопило их дом на улице Транзитной. Жильцы попросили откачать воду с улицы, поскольку опасались, что такая ситуация может отразиться на состоянии здоровья ребенка. Власти Кинеля быстро среагировали, к обеду воду откачали.

Фото: ЦУР СО