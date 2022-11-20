Обращение главного госинспектора БДД региона Юрия Некрасова, посвящённое Всемирному дню памяти жертв ДТП

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Обращение главного государственного инспектора безопасности дорожного движения по Самарской области Юрия Некрасова, посвящённое Всемирному дню памяти жертв ДТП.



Уважаемые участники дорожного движения!



Каждое третье воскресенье ноября всё мировое сообщество отмечает как Всемирный день памяти жертв ДТП.



В этот день мы отдаём дань памяти всем погибшим в автоавариях, стараемся оказать поддержку тем, у кого дорожные трагедии отняли здоровье.



Это скорбная дата прежде всего, напоминание всем нам о том, что дорога требует предельного внимания и осторожности. Каждый день приносит нам новые дорожные трагедии: люди калечатся и гибнут в результате автоаварий. Только в этом году в регионе дорожно-транспортные происшествия унесли жизни более 250 человек. Большинства этих трагедий могло не быть, - если бы водитель не превысил скорость, если бы не сел за руль пьяным, если бы не пошёл на необдуманный обгон, если бы пешеход не переходил дорогу в неустановленном месте …



Мероприятия проводимые в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» продвигают к решению проблемы нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях.



Сегодня все мы должны понять самое главное: безопасность на дорогах во многом зависит от нас с вами!



Уважаемые участники дорожного движения не ждите завтрашнего дня, сделайте сегодня по максимуму для безопасности на дорогах! Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!

Фото: ГУ МВД СО