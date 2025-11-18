Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0
EUR 94.42
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса

18 ноября 2025 13:58
69
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса

 

Состоялась церемония награждения победителей и призеров I Областного детского конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Безопасные приключения», организованного министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

«Сегодняшний конкурс позволяет не только привлечь внимание к вопросам охраны труда, но и способствует формированию у детей внимательного отношения к вопросам безопасности с самого юного возраста, - отметил в приветственном слове врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Курсов. – Также конкурс решает профориентационные задачи, способствует развитию творческих способностей участников. Благодарю за участие ребят, их родителей и педагогов».

Конкурс проводился в трех номинациях, участники предоставили рисунки, поделки, костюмы. Победителями и призерами стали 11 человек. Всего в конкурсе приняли участие 89 воспитанников, обучающихся в 67 дошкольных образовательных учреждениях Самарской области.

Авторы самых креативных работ из разных уголков региона получили дипломы и памятные призы, поучаствовали в увлекательной программе «Магия против науки», посетили интерактивный музей «Парка Чудес Галилео».

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области выражает благодарность партнерам конкурса: ООО «СМС – информационные технологи», ООО «Самара-Восток-Сервис», ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат», филиалу «Самарский» ПАО «Т Плюс».

 

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
102
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
179
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
352
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
320
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1645
Весь список