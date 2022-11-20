Нужна помощь: самарские полицейские ищут без вести пропавшего подростка

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Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего, 2008 года рождения, который 20 ноября в 16:45 на пересечение улиц Агибалова и Красноармейской в Самаре вышел из автомашины «Фольксваген-туарег» черного цвета и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами несовершеннолетнего среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

На поиски пропавшего поднят по тревоге личный состав отделов полиции Октябрьского, Железнодорожного и Ленинского районов УМВД России по г.Самара.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают круг общения подростка.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних осуществляют обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвальных и чердачных помещений, заброшенных строек и мест возможной концентрации несовершеннолетних.

Помощь в розыске мальчика оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы без вести пропавшего: на вид 14 лет, рост 160 см, славянской внешности, волосы русые, носит очки для зрения.

Был одет: куртка горчичного цвета с рукавами черного цвета, джинсы синего цвета, зимние кроссовки горчичного цвета с черными вставками.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре: 8(846)332-02-02, 8-960-818-22-33, 102 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33.

Фото: ГУ МВД СО