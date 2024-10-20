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Избавиться от тревоги помогут витамины, чаи и аромомасла.
Нутрициолог дал рекомендации, как по максимуму помочь своему организму в борьбе с тревожностью
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Нутрициолог дал рекомендации, как по максимуму помочь своему организму в борьбе с тревожностью

20 октября 2024 17:58
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Избавиться от тревоги помогут витамины, чаи и аромомасла.

Тревожность прямым путем сказывается на организме человека. Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов дал рекомендации «Известиям» 20 октября, как по максимуму помочь своему организму в борьбе с тревожностью с помощью добавок, витаминов, чая и эфирных масел.

«Если вы находитесь в длительном стрессе, выгорании или, тем более, депрессии и у вас не получается выйти из него самостоятельно, обязательно обратитесь к врачу. Ситуации бывают разные, и порой выйти из состояния стресса, тревоги или депрессии самостоятельно бывает не под силу», — предупредил специалист.

По его словам, среди добавок снять тревожность помогут L-теанин (200-400 мг за раз, до трех-четырех раз в день), настойка валерианы (по 20–30 капель за раз, до трех-четырех раз в день) или пустырника (по 30–50 капель, разведенных в четверть стакана воды, до трех-четырех раз в день), а также пиона (от 30–40 капель, до одной чайной ложки настойки два-три раза в день).

Семирядов порекомендовал принимать постоянно витаминно-минеральный комплекс, омега-3, витамин D и магний. Он отметил, что недостаток определенных веществ может усугубить симптомы тревоги, а в повышенных дозировках они способны улучшить состояние при тревоге и стрессе, если они длятся более нескольких часов.

Кроме того, диетолог посоветовал пить ромашковый чай или чай с мелиссой, которые помогут избавиться от беспокойств.

Также нутрициолог уточнил, что можно попробовать ароматерапию. По его словам, стоит использовать такие эфирные масла, как лаванда или бергамот.

«Также важно больше заниматься спортом, меньше потреблять кофеин, больше проводить время на природе и меньше в телефоне», — заключил Семирядов.

 

Фото:   freepik.com

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