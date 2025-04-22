Нутрициолог рассказала о полезных свойствах чая каркаде

185

Чай каркаде, популярный благодаря яркому красному цвету и насыщенному вкусу, может приносить не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Нутрициолог и член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea Юлия Чернобровкина рассказала «Известиям» о его полезных свойствах, а также объяснила, кому при этом следует избегать регулярного употребления такого напитка.

Чай каркаде изготавливается из цветков гибискуса, и его популярность во многом объясняется полезными свойствами и необычным вкусом. Он является отличным источником антиоксидантов, которые играют важную роль в защите организма от негативного воздействия внешней среды. Эти вещества помогают замедлить старение клеток, поддерживать здоровье организма в целом, а также уменьшать воспалительные процессы, что положительно сказывается на состоянии кожи и общем самочувствии, отметила эксперт.

По ее словам, цветы гибискуса — источник витамина А. Он необходим для поддержания здоровья глаз и кожи. Однако стоит помнить, что витамин А является жирорастворимым и чашка чая без еды не будет способствовать его усвоению.

Кроме того, в чае каркаде содержатся органические кислоты и минералы, такие как магний, калий и кальций. Эти компоненты играют ключевую роль в поддержании нормальной работы сердца и сосудов, а также помогают регулировать уровень холестерина. Регулярное употребление каркаде может благоприятно повлиять на сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, уточнила нутрициолог.

Одно из полезных свойств такого напитка — его способность регулировать артериальное давление.



Кроме того, каркаде обладает антисептическим и противовоспалительным действием. Это свойство делает его полезным при простудных заболеваниях, а также для поддержания здоровья пищеварительной системы.

Несмотря на все полезные свойства, врачи предупреждают, что людям с пониженным артериальным давлением (гипотонией) следует избегать регулярного употребления каркаде, так как он может дополнительно снижать давление.



Кроме того, люди, склонные к аллергическим реакциям на растения семейства мальвовых, к которым относится и гибискус, должны с осторожностью подходить к выбору чая.

Напиток также стоит исключить при гастритах и язвах в период обострения, так как он может провоцировать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Фото: freepik.com