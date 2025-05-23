Нутрициолог предупредила об опасности приготовленной на неделю пищи

132

Готовка еды на несколько дней может нанести вред здоровью. Основная опасность заранее приготовленной пищи заключается в постепенной потере полезных свойств. Об этом 23 мая «Известиям» рассказала нутрициолог сервиса Mу food Татьяна Мещерякова.

По ее словам, при многократном разогревании продукты теряют витамины и микроэлементы, превращаясь в «пустые калории», которые не приносят организму никакой пользы. Более того, повторный нагрев некоторых блюд приводит к образованию опасных веществ: например, в жареном картофеле появляются канцерогенные соединения.

«Кроме того, существует риск перекрестного загрязнения. Хранение разных блюд вместе увеличивает вероятность перекрестного заражения бактериями от одного продукта к другому. При неправильном хранении готовая еда становится благоприятной средой для роста бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, даже если продукт выглядит свежим», — предупредила эксперт.

Эксперт подчеркивает, что даже внешне свежие продукты могут быть опасны. Жиры при контакте с воздухом окисляются, а многократные циклы нагрева и охлаждения разрушают структуру продуктов, ухудшая их вкусовые качества и пищевую ценность.

Важное правило, на которое обращает внимание нутрициолог, — готовые блюда должны быть охлаждены и помещены в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. В жаркую погоду этот срок сокращается до одного часа. При этом горячие контейнеры сразу ставить в холодильник нельзя, потому что это ускоряет размножение бактерий.

Максимальный срок хранения готовых блюд в холодильнике не должен превышать четырех дней. Мясные продукты и супы сохраняют относительную безопасность только в течение 3–4 дней, каши и запеканки — не более трех дней.

«Конечно, приготовление еды заранее помогает экономить силы и время, однако для здоровья такое решение не принесет ничего хорошего. Лучше всего готовить небольшие порции свежей пищи ежедневно или хранить готовые блюда правильно и употреблять их в течение короткого периода времени», — резюмировала специалист.