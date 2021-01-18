Новым соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» станет Антон Привольнов

119

В эфир НТВ 24 января выйдет первый выпуск программы «Звезды сошлись», в котором новым соведущим Леры Кудрявцевой станет актер и телеведущий Антон Привольнов, передает ntv.ru.

Ранее Привольнов вел программу «Доброе утро» на «Первом канале», а также был главным экспертом по здоровому питанию в программе «Контрольная закупка». Теперь журналист готов посвятить себя общению со звездами.

Антон Привольнов, телеведущий: «Надеюсь, что программа „Звезды сошлись“ станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, это гораздо интереснее! Со многими звездами я уже знаком, мы встречались в неформальной обстановке у них на кухне, когда я инспектировал их холодильники, так что я уже как минимум знаю, что они едят, а вот что они за люди, я очень скоро выясню и расскажу телезрителям НТВ».

Лера Кудрявцева, телеведущая: «С Антоном Привольновым мы лично не были знакомы до встречи на кастинге. На площадке он настоящий профессионал, а еще у него потрясающее чувство юмора, которое зрители оценят уже cовсем скоро. Думаю, мы станем друзьями».

Телепроект «Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. Лера Кудрявцева является бессменной ведущей программы с момента ее запуска. Первым соведущим Леры был Оскар Кучера, в августе 2020 года его заменил Александр Колтовой. 7 ноября телеведущий трагически погиб при крушении самолёта в Подмосковье. Ему был 41 год.

Проект «Звезды сошлись» — это место встречи самых ярких представителей эстрады, кино, сферы искусства и других творческих профессий. Каждую неделю по воскресеньям в центре дискуссии может оказаться все, кроме политики, — то, о чем говорит вся страна, начиная от новой фотосессии известной балерины и заканчивая свадьбой или разводом знаменитости. Известные персоны и эксперты вместе с ведущими превращают студию в площадку для гласности и трибуну для обмена мнениями, ведь звезды сходятся, чтобы их услышали.

Фото из открытых источников