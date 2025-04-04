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Новым руководителем МО МВД России «Похвистневский»  назначен подполковник полиции Дмитрий Акулинин 

4 апреля 2025 15:19
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Личному составу его представил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал – майор полиции Александр Афанасьев.

Заместитель начальника главка генерал – майор полиции Александр Афанасьев представил нового руководителя МО МВД России «Похвистневский». 

Приказом начальника Главного Управления МВД России по Самарской области генерал – лейтенанта полиции Игоря Геннадьевича Иванова на должность начальника межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» назначен подполковник полиции Акулинин Дмитрий Евгеньевич. Личному составу его представил заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал – майор полиции Александр Афанасьев. Он поздравил руководителя с вступлением в должность, пожелав ему успехов и достижений на новом посту.

Мероприятие прошло также с участием председателя Похвистневского районного суда Юлии Карамзиной, прокурора Похвистневской межрайонной прокуратуры старшего советника юстиции Олега Дубкова, заместителя главы муниципального района Похвистневский по экономике и финансам Александра Шахвалова, И.О. главы городского округа Похвистнево Евгения Пензина, председателя Похвистневской городской Думы Александра Шулайкина, председателя Собрания представителей района Татьяны Самойловой, а также представителей Совета Ветеранов и общественного совета при территориальном ОВД. 

Приглашенные гости отметили, что Дмитрий Акулинин, хорошо знаком с оперативной обстановкой как в городе, так и в районе, а также имеет большой опыт в управленческой деятельности, что позволит ему используя накопленные знания с успехом решать все поставленные перед МВД задачи.

В свою очередь, Дмитрий Евгеньевич выразил слова благодарности в адрес главка за оказанное доверие. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы его оправдать.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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