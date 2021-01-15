Новым прокурором Самары стал Артем Ярыгин

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В Самаре назначили нового прокурора. Им стал Артем Ярыгин. Приказ о назначении подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов 29 декабря 2020 года. Про 40-летнего Артема Ярыгина в надзорном ведомстве 63 региона рассказали следующее:



- В прокуратуре стал работать после окончания в 2002 году юридического факультета Оренбургского филиала Московской государственной юридической академии. Трудился следователем, старшим следователем Гайской межрайонной прокуратуры Оренбургской области.



С 2003 года Ярыгин был заместителем Гайского межрайонного прокурора Оренбургской области, с 2008-го - прокурором Курманаевского района того же региона. В 2010 году он стал кувандыкским межрайонным прокурором Оренбургской области. В 2015-м был назначен старшим помощником прокурора региона по организационным вопросам и контролю исполнения. На этой должности Ярыгин работал до последнего времени. В Самару его назначили на пять лет.



Напомним, предыдущего прокурора Самары Никиту Зубко перевели работать в Рязанскую область в конце 2020 года.



- Приказом генерального прокурора от 8 октября 2020 года он назначен первым заместителем прокурора Рязанской области, - рассказывали тогда в Генпрокуратуре РФ.



Ранее другой сотрудник органов прокуратуры Самарской области - Алексей Родивилов - стал прокурором Ялты, передает sova.info.

Фото: sova.info