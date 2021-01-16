Новый сервис судебных приставов – группа телефонного обслуживания

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В Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области с целью повышения качества взаимодействия сотрудников ведомства с гражданами начал работу новый сервис – группа телефонного обслуживания.

По единому номеру группы телефонного обслуживания 8 (846) 263-65-65 жители региона смогут получить информацию о наличии и отсутствии исполнительных производств, возбужденных в отношении гражданина, а также порядке погашения задолженности.

Помимо этого должники могут уточнить у сотрудников группы телефонного обслуживания информацию о мерах принудительного исполнения, примененных в отношении них, задать вопросы о записи на личный прием или любые другие, находящимся в компетенции Службы судебных приставов. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45.

Служба судебных приставов напоминает, узнать о своих задолженностях и оплатить их можно на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в «Банке данных исполнительных производств» www.r63.fssp.gov.ru. Также любой желающий для связи с судебным приставом-исполнителем может использовать Единый портал государственных услуг (ЕПГУ — gosuslugi.ru), где в числе органов государственной власти представлена Федеральная служба судебных приставов России. Преимущества получения государственной услуг ФССП России в электронной форме – это отсутствие необходимости личного посещения структурных подразделений судебных приставов и удобное информирование заявителя о статусе предоставления государственной услуги.