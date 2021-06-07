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Новый клип Little Big набрал более трех миллионов просмотров за два дня

7 июня 2021 22:13
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Клип рассказывает историю о Золушке в типичной для Little Big манере: с черным юмором и странными деталями.

Клип питерской группы Little Big на кавер песни "Everybody" — хита американской группы Backstreet Boys за два дня набрал более трех миллионов просмотров на YouTube и 250 тысяч лайков, передает РИА Новости.

Клип рассказывает историю о Золушке в типичной для Little Big манере: с черным юмором и странными деталями.

"Клип как всегда ироничен, содержит много отсылок и в целом смотрится на одном дыхании", "Концовочка — наша родная", "Мне новые клипы у них нравятся куда больше, чем старые", — высказались пользователи.

 

Фото:   скриншот видео

Теги: Little Big новый клип

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