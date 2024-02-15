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Новые правила пропуска через государственную границу несовершеннолетних

15 февраля 2024 11:21
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Новые правила пропуска через государственную границу несовершеннолетних

В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. № 889 «Вопросы гражданства Российской Федерации», указы Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» и от 13 апреля 2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» утратили силу.

Настоящим Указом утверждено Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, пунктами 173 и 174 которого предусмотрен исчерпывающий перечень документов, удостоверяющих наличие у ребенка в возрасте до 14 лет (далее – несовершеннолетние) гражданства Российской Федерации.

В связи с этим пропуск через государственную границу несовершеннолетних по свидетельству о рождении должен осуществляться при предъявлении документов (отметок), удостоверяющих наличие гражданства Российской Федерации:

  1. свидетельства о приобретении гражданства Российской Федерации по рождению;
  2. отметки в свидетельстве о рождении, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, проставленной должностным лицом орган, ведающего делами о гражданства Российской Федерации, и печатью этого органа;
  3. документа, выданного полномочным органом иностранного государства (с переводом на русский язык), с отметкой, подтверждающей наличие гражданства Российской Федерации, и печатью этого органа;
  4. паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (дипломатического, служебного) родителя, с внесенными в него сведениями о детях (заверенных подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве Российской Федерации).

На основании изложенного, с 1 марта 2024 года пропуск через государственную границу несовершеннолетних по свидетельству о рождении (без отметки о гражданстве) будет осуществляться только при предъявлении документов, удостоверяющих наличие гражданства Российской Федерации.

В случае отказа в выезде из Российской Федерации несовершеннолетним в связи с отсутствием документов, удостоверяющих наличие гражданства Российской Федерации, законным представителям будет рекомендовано обращаться в территориальные органы МВД России для оформления необходимых документов.

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