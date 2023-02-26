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Новые правила обращения с животными начнут действовать с 1 марта. Тогда же регионы получат методические указания от Правительства, как предотвращать нападения бездомных собак на людей. Некоторые субъекты уже призвали жителей сообщать о бездомных собаках местным властям и запретили подкармливать животных в общественных местах. Еще один документ, который начнет действовать весной, обязывает кабмин установить требования к местам, где продают питомцев, сообщает "Парламентская газета".

На свалках не место

В прошлом году Госдума приняла несколько поправок в Закон «Об ответственном обращении с животными». Часть из них вступает в силу с 1 марта этого года. По одной из них Правительство должно утвердить для регионов методические указания «по предотвращению причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан». А регионы в свою очередь — подготовить на основе общих рекомендаций конкретные правила.

Методические указания готовы, они вступят в силу вместе с законом. По ним каждый регион должен делать как минимум три вещи: мониторить число бродячих животных, отлавливать их и помещать в приюты, а также заниматься профилактикой случаев, когда под угрозой оказывается жизнь и здоровье людей. Например, если животные обосновались на свалке или в местах массового пребывания людей, проявляют немотивированную агрессию к окружающим либо находятся в местах, куда запрещено возвращать стерилизованных и привитых четвероногих из приютов. Кроме того, органам власти и организациям, которые занимаются отловом, надо соблюдать требования защиты животных от жестокого обращения.

Не подкармливать и не прятать

Местным властям надо будет информировать население о правилах поведения с бездомными животными. Судя по проекту, нельзя провоцировать четвероногих бродяг на агрессию, прикармливать их в местах общего пользования, укрывать от организаций по отлову и жестоко обращаться с ними. Каждый месяц местные власти будут собирать информацию о количестве случаев нападений животных на людей и подавать в специальное управление.

Важно, что регионы получили возможность самим установить подобные правила, так как у каждого субъекта своя специфика, считает первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Но некоторые из предлагаемых регионами норм спорные и чувствительные. Это касается, например, запрета подкармливать животных. «Все равно никто не будет это исполнять, это только приведет к конфликтам», — уверен депутат.

По его мнению, кормить бездомных животных — это абсолютно нормально. «Я сам в бардачке машины вожу пакетики влажного корма, чтобы иметь возможность подкормить бездомную кошку. От этого только плюсы, включая профилактику нашествия крыс в подвалы. А что касается подкармливания собак, это снижает их агрессивность, потому им не надо бегать в поисках пищи, они не сбиваются ради этого в стаи», — объяснил он. Другое дело, как организован процесс. По мнению депутата, лучше оборудовать места кормления там, где это никому не будет мешать.

В первую же очередь регионам стоит сосредоточиться на таких мерах, как льготные программы стерилизации животных и штрафы за самовыгул, когда хозяева отпускают питомцев гулять где попало, добавил Бурматов. За последние три месяца самовыгул запретили, например, в Ханты-Мансийском автономном округе, Вологодской и Тюменской областях.

Кошкам будет тесно

Еще один закон, который вступает в силу 1 марта, обязывает Правительство утвердить требования к местам продажи животных. Минприроды уже подготовило документ и опубликовало его на портале проектов нормативных актов кабмина для общественного обсуждения.

Правила касаются продажи кошек, собак, хомяков, обезьян, змей, рыбок и других животных. В проекте есть требования к размеру клеток, влажности, температуре, приспособлениям в них. Например, взрослую собаку можно поместить в вольер площадью минимум 0,3 квадратных метра — это 0,6х0,5 метра. Там должны быть места для воды, еды, сна и отдыха, а также укрытие. А кошке, судя по документу, подойдет клетка 0,25 квадрата — 0,6х0,4 метра, — где будет установлена также когтеточка.

Проект вызвал нарекания, в том числе к размеру вольеров. По словам руководителя Альянса защитников животных Юрия Корецких, это получаются практически переноски.

Животное не сможет толком развернуться — а в таких условиях ему, возможно, придется провести несколько месяцев, согласился Владимир Бурматов. Не хватает в документе, по его мнению, и упоминания выгула, ветеринарной помощи, доступа свежего воздуха и солнечного света в помещение. Он рассказал, что депутаты обсудили это с представителями Минприроды, и замминистра Мурад Керимов поручил своим подчиненным доработать проект правил.

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