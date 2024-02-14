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Новость о том, что коллеге платят больше, отбивает желание работать у каждого пятого самарца

14 февраля 2024 14:09
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Информация о высокой зарплате коллеги на аналогичной должности для 35% самарцев послужит стимулом к работе. У 19% полностью отобьет желание трудиться.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Информация о высокой зарплате коллеги на аналогичной должности для 35% самарцев послужит стимулом к работе. У 19% полностью отобьет желание трудиться.

Высокие зарплаты коллег чаще вдохновляет мужчин работать лучше (41% против 30% среди женщин). Горожане до 34 лет более восприимчивы к новостям о разнице в зарплатах: среди них больше как тех, кого такая ситуация мотивирует (45%), так и тех, кого демотивирует (26%).

Опрос представителей распространенных профессиональных групп показал, что финансовые успехи коллег чаще всего вдохновляют трудиться активнее продавцов (50%), менеджеров по продажам (49%) и квалифицированных рабочих (44%). И напротив, высокая зарплата сослуживцев чаще демотивирует системных администраторов (40%), снабженцев (36%), специалистов по логистике, HR-менеджеров и юристов (по 30%).


Время проведения: 19 января — 6 февраля 2024 года

Теги: Самара

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