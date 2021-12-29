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Новогодний десант: спасатели в костюмах Деда Мороза поздравил пациентов областной детской больницы

29 декабря 2021 17:19
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Студенты-спасатели спустились с крыш с помощью альпинистского снаряжения и заглянули в каждое окно, чтобы помахать детям, поднять настроение и создать атмосферу чуда.

Студенты Самарского регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» в костюмах Деда Мороза и Снегурочки подарили детям, которые находятся на лечении в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой, настоящий праздник. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Новогодний десант». 

Главная цель акции — никого не оставить в одиночестве в праздничные дни. В этом году из-за эпидемиологической ситуации праздник провели на улице, а пациенты наблюдали за приключениями новогодних персонажей из окон палат.

Студенты-спасатели спустились с крыш с помощью альпинистского снаряжения и заглянули в каждое окно, чтобы помахать детям, поднять настроение и создать атмосферу чуда. За необычным действом наблюдали пациенты и персонал больницы.

«Главная цель акции – поздравить детей, которые в новогодние праздники останутся в больнице. Сегодня мы постарались создать для них новогоднюю атмосферу. Также мы благодарим весь медицинский персонал больницы. Ведь они, также, как и спасатели, всегда находятся на боевом посту, и готовы прийти на помощь в любую минуту», – рассказал руководитель Самарского регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Рафик Ибрагимов. 

Главный врач Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Ольга Галахова сообщила, что на новогодние праздники в больнице останется около 150 детей. «Мы благодарим новогодний десант, который помог нашим пациентам скрасить больничные будни, наполнить их сказочной атмосферой, незабываемыми эмоциями, - отметила Ольга Галахова. - Мы все вместе постарались этот день сделать для наших пациентов незабываемым, ведь дети всегда ждут праздника. А хорошее настроение накануне Нового года помогает маленьким пациентам быстрее пойти на поправку».

После уникального представления все дети получили подарки, которые передали благотворители. «Мы почувствовали себя волшебниками, - поделился спасатель Александр Нагольнов. - Дети махали нам, улыбались! Приятно видеть радость детей, им это необходимо» 

Подобную акцию студенты-спасатели провели впервые. И сегодня же было принято решение, что и дальше они будут дарить чудеса детям, которые проходят лечение в медучреждениях.

 В канун Нового года в регионе проходит и благотворительная акция "Елка желаний". В рамках нее жители региона дарят подарки детям-сиротам и ребятам с ограничениями здоровья, оставшимся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Накануне Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров исполнил мечты семерых детей, участвовавших в акции, вручив им подарки в торжественной обстановке.

 

Фото:   правительство СО

 

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