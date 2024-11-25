Новогодние корпоративы планируют проводить на 10% меньше компаний, чем год назад

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Русская Школа Управления (РШУ) и рекрутинговая компания get experts выяснили, как российские компании планируют отмечать Новый год и будут ли их сотрудники участвовать в корпоративных праздниках. В исследовании приняли участие более 1000 человек — сотрудники и представители руководства компаний из различных сфер деятельности. Опрос проводился в ноябре 2024 года во всех федеральных округах РФ.

Как показали результаты опроса, проводить новогодние корпоративы в этом году планируют в 80% компаний — это на 10% меньше, чем год назад. Представители 11% работодателей говорят, что их руководство решило отказаться от праздников, еще 9% пока не определились с выбором. Для сравнения: в 2023 году «отказников» и неопределившихся было заметно меньше — соответственно 4% (рост почти в 3 раза) и 6% (рост в 1,5 раза).

В тройке наиболее часто называемых причин отказа от проведения корпоративов — отсутствие такой традиции в компании (31%), оптимизация затрат (30%) и передача праздничного бюджета на благотворительность (24%).

«Новогодний корпоратив остается важной частью корпоративной культуры в большинстве российских компаний. Несмотря на экономические вызовы, руководители и сотрудники находят возможности для совместного празднования, укрепления командного духа и создания позитивной атмосферы. А те компании, которые направляют праздничные бюджеты на благотворительность, демонстрируют новый вектор социальной ответственности. Это говорит о гибкости и зрелости российского бизнеса», — комментирует Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления.

При этом на корпоративы собираются далеко не все сотрудники. 23% сообщили, что не пойдут туда в этом году: 17% всегда пропускают такие мероприятия, а у 6% не получится присутствовать по различным причинам. Среди тех, кто пойдет на корпоратив, 61% действительно хотят в нем участвовать, а 11% признались, что сделают это только потому, что мероприятие — обязательное. 5% пока не определились с решением.

Чаще всего компании планируют собрать свои коллективы на корпоратив в ресторанах или клубах — этот вариант назвали 79% респондентов. Отмечание Нового года в офисах планируют 16% работодателей, а в 5% случаев каждый отдел будет самостоятельно заниматься организацией праздника для своих сотрудников.

Самым популярным временем для новогоднего корпоратива остается декабрь, его назвали в 72% компаний, которые планируют проведение праздников, — это на 15% меньше, чем год назад (87%). Доля компаний, которые решили перенести торжество на январь, за год выросла с 6% до 17%, также появились те, кто будет проводить его уже в ноябре, — их оказалось 6% (в 2023 году такого варианта ответа не было). Не определились с датой только в 5% организаций.

«Компании, которые переносят новогодний корпоратив на январь, демонстрируют гибкость и внимание к потребностям сотрудников. Январь — это время, когда рабочая нагрузка снижается, а у сотрудников появляется больше свободного времени. Такой подход создает более расслабленную и уютную атмосферу для праздника. Кроме того, компании часто совмещают январский корпоратив с годовой конференцией, подводя итоги прошедшего года и обозначая цели на следующий, что помогает настроить команду на успех. Это выгодно и с точки зрения бюджета: аренда и вариации площадок и услуги в январе обычно дешевле, а сотрудники более готовы участвовать в мероприятиях после насыщенного декабря. Так, согласно данным наших опросов, в 2023 году только 6% работодателей проводили новогодний корпоратив в январе, а в этом году их процент вырос до 17%», — прокомментировала директор по маркетингу и коммуникациям, партнер get experts Анна Спирина.