Новогоднего салюта на площади Куйбышева не будет

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В мэрии Самары определились с тем, как будет проходить новогодняя ночь на площади Куйбышева. Ранее мэр города сообщила, что гуляний в ночь на 1 января 2023 года на площади не будет.

Теперь стало известно, что не планируется и салюта.

— В Самаре пройдут новогодние программы просветительского характера для детской и семейной аудитории, в том числе для детей военнослужащих, — пояснили представители мэрии.

Помимо этого, на время праздника в мегаполисе установят особый режим. Для этого власти города ввели дополнительные меры для безопасности населения. На набережной поставят ЧОП, которое займется охраной территории с 1 по 31 декабря 2022 года, пишет 63.ру.