Новогоднее выступление на льду в Самаре 4 января отменено из-за неблагоприятных погодных условий

Об этом сообщили в администрации города.

Сегодня, 4 января, в 19:00 на площади Куйбышева должны были выступить самарские фигуристы с ледовой программой для жителей и гостей города. Однако шоу не будет из-за неблагоприятных погодных условий.



Однако было запланировано такое же мероприятие на 8 января. На площади Куйбышева для жителей и гостей Самары свое мастерство покажут команды по синхронному фигурному катанию и воспитанники спортивных школ олимпийского резерва. Кроме этого с наступившим 2026 годом всех гостей поздравят Дед Мороз и Зимушка-Зима.

Источник; 450media.ru

Фото: pxhere.com