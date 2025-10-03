«Новое передвижничество»: в Самаре прошли творческие мастерские для будущих художников и музыкантов

173

С 29 сентября по 1 октября в Самаре, при поддержке Общенационального фонда развития культуры и защиты интеллектуальной собственности, министерства культуры РФ и министерства культуры Самарской области, работали участники художественно-просветительской программы «Новое передвижничество».

В Самарском музыкальном училище имени Д.Г. Шаталова прошел мастер-класс профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Эркина Юсупова. Эркин Юсупов – профессор, заведующий кафедрой медных духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского разобрал со студентами важные основы исполнительского искусства: правильное дыхание, формирование исполнительского аппарата и организацию ежедневных занятий на духовых инструментах.

Алексей Мальцев – российский художник, старший преподаватель кафедры рисунка Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств, член живописного отделения Московского союза художников, член монументально-декоративного отделения Московского союза художников, член-корреспондент Российской Академии Художеств. Он провел-мастер классы в Самарском художественном училище имени К.С. Петрова-Водкина. В атмосфере живого диалога мастер и самые даровитые студенты училища работали с академическим рисунком.

Фото: минкульт СО