Главные новости:
Он строился с 2023 года, и сейчас на объекте наносят последние штрихи.
В Самаре на Чернореченской откроется новый ФОК в октябре
Губернатор Вячеслав Федорищев доложил о комплексной подготовке Самарского региона к масштабному спортивному событию.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Для тушения пожара задействованы 37 специалистов и 13 единиц техники.
В Самаре на Смышляевском шоссе загорелась несанкционированная свалка
Сотрудники следственных управлений и члены их семей исполнили проникновенные песни, стихи военной тематики и композиции на музыкальных инструментах.
Представители СУ СКР СО заняли призовые места во втором этапе Всероссийского конкурса художественной самодеятельности СК РФ
В Самаре работали участники художественно-просветительской программы «Новое передвижничество».
«Новое передвижничество»: в Самаре прошли творческие мастерские для будущих художников и музыкантов
Самой популярной за лето и первые дни осени стала площадка на Первомайском спуске – ее посетили 28 тысяч человек.
«Самара в движении»: более 75 тысяч человек приняли участие в тренировках проекта в 2025 году
В Детской центральной музыкальной школе Елена Панкратова работает с 1975 года, преподает сольфеджио, композицию, музыкальную литературу.
Елена Панкратова из Самары стала лауреатом премии Президента России для преподавателей детских школ искусств
Посетителей ждут бесплатные мастер-классы, интеллектуальные игры и другие активности, посвящённые истории почты, филателии и современному искусству.
Музей почты в Самаре приглашает на бесплатные мастер-классы 
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
«Новое передвижничество»: в Самаре прошли творческие мастерские для будущих художников и музыкантов

3 октября 2025 18:43
173
В Самаре работали участники художественно-просветительской программы «Новое передвижничество».

С 29 сентября по 1 октября в Самаре, при поддержке Общенационального фонда развития культуры и защиты интеллектуальной собственности, министерства культуры РФ и министерства культуры Самарской области, работали участники художественно-просветительской программы «Новое передвижничество».

В Самарском музыкальном училище имени Д.Г. Шаталова прошел мастер-класс профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Эркина Юсупова. Эркин Юсупов – профессор, заведующий кафедрой медных духовых и ударных инструментов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского разобрал со студентами важные основы исполнительского искусства: правильное дыхание, формирование исполнительского аппарата и организацию ежедневных занятий на духовых инструментах.

Алексей Мальцев – российский художник, старший преподаватель кафедры рисунка Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств, член живописного отделения Московского союза художников, член монументально-декоративного отделения Московского союза художников, член-корреспондент Российской Академии Художеств. Он провел-мастер классы в Самарском художественном училище имени К.С. Петрова-Водкина. В атмосфере живого диалога мастер и самые даровитые студенты училища работали с академическим рисунком.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Самара

