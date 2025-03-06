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Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка

6 марта 2025 09:08
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Новое мероприятие пройдет в Эко-лектории Самарского зоопарка

13 марта в 16.00 самарцев приглашают на важную лекцию "Как вырастить хороший урожай: учимся у природы" от учёного агронома, кандидата сельскохозяйственных наук, Дмитрия Кандыба. На лекции вы узнаете о методах, позволяющих получить хороший урожай, без использования химических пестицидов и удобрений. О том, как возделывать сельскохозяйственные культуры, используя законы природы и шестиногих помощников, о том, как правильный "климат" на поле может обеспечить хороший урожай. Авторская методика, подкреплённая опытом поколений, позволяет добиться больших результатов, не в теории, а на практике - Дмитрий Николаевич уже много лет работает в климатически-сложной степной зоне Самарской области.

Встреча состоится по адресу: Ново-Садовая, 146, Самарский зоопарк, лекторий.
Посещение лекций по входному билету в зоопарк. Стоимость входного билета: 300 рублей для детей старше 7 лет и взрослых, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека.
Студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты проходят бесплатно. Ждём всех желающих!

Продолжительность мероприятия - 1-1,5 часа.
Только по записи в ВК-группе зоопарка, количество мест ограничено.

12+

Теги: Мероприятия

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