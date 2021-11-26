Новобранцы спортивной роты ЦСКА, г. Самара - спортсмены сборных команд России примут Военную присягу

119

27 ноября 2021 года в 10.00 в военно-историческом музее Дома офицеров Самарского гарнизона состоится торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих спортивной роты ЦСКА, г. Самара.

Торжественное принятие Военной присяги – важнейшее событие в жизни солдата, церемония, после которой новобранец становится полноценным военнослужащим российской армии.

Спортивные роты были возрождены в составе Вооружённых Сил РФ в 2013 году по поручению Президента РФ В.В. Путина. Главная задача спортрот – дать возможность перспективным спортсменам пройти срочную службу без отрыва от тренировочного и соревновательного процессов. Сегодня в составе Вооружённых Сил РФ пять спортивных рот, одна из них – в нашем городе, все они функционируют под эгидой ЦСКА.

За восемь лет с момента возрождения спортивной роты ЦСКА в Самаре прошли военную службу более 700 спортсменов. За время срочной службы армейцы становились победителями и призерами российских и международных соревнований, завоевывая награды в копилку России и армейского Клуба.

Среди призывников осеннего призыва 2021 года спортсмены-члены сборных команд России по Олимпийским видам спорта. Юноши прибыли в Самару из регионов Центрального и Восточного военных округов.

Звездный состав спортроты в этот призыв представили уже титулованные армейские фехтовальщики - серебряные призёры командного турнира рапиристов на Олимпийских играх в Токио – победитель Первенства мира в команде, обладатель юниорского Кубка мира Антон Бородачев и победитель Первенств Европы и мира Кирилл Бородачев.

В спортивную роту ЦСКА, г. Самара также зачислены Мастер спорта международного класса по стрельбе из лука Буянто Осоров из Бурятии и Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Даниил Вагайцев.