Новая схема мошенников — приглашение на «личный прием в Центробанк»

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Мошенники усовершенствовали свою схему, в которой они представляются сотрудниками ЦБ.

Теперь они не только звонят людям от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России.



Особенности схемы:



Письма начинаются с обращения по имени и отчеству, в них указывается время приема и настоящий адрес Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы.



В качестве отправителя сообщения с помощью подмены электронного адреса они указывают домен Банка России cbr.ru.



После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги.



Что делать?



Если вы не записывались на прием в Банк России, но получили подобное приглашение, не реагируйте на него и удалите сообщение.



Если нужно уточнить информацию, позвоните в контактный центр Банка России по бесплатному номеру 8 (800) 300-30-00 (для звонков с мобильного – короткий номер 300).



Помните, что Банк России по своей инициативе не приглашает граждан на личный прием, а его работники не звонят людям и не направляют никому копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские данные, не предлагают совершить операции со счетом.



По любым банковским вопросам позвоните в банк по номеру телефона, указанному на оборотной стороне карты или на сайте кредитной организации.



Мошенники часто представляются сотрудниками Банка России. Поэтому будьте бдительны.