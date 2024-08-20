Ночь кино в Самарской области 24 августа

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24 августа 2024 года во всех субъектах Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) состоится 9-я Всероссийская акция «Ночь кино», ставшая культурно значимым ежегодным кинособытием.

В Самарской области акция «Ночь кино» развернётся более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.

Оператором Акции в 2024 году является АО «РОСКИНО».

Организатор акции в Самарской области– ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Цель акции «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, способствующая дальнейшему развитию российского кинематографа. Акция стала аналогом "Ночи музеев" и "Ночи искусств". Кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки в этот вечер готовят особую программу. Гостей ждут кинолектории, викторины, экскурсии и показы известных фильмов.

Традиционно для программы мероприятий акции были выбраны три самые значимые российские картины 2024 года:

- «Воздух» (военная драма, режиссер А.Герман (мл.), хронометраж – 151 мин.,16+);

- «По щучьему велению» (сказка, приключения, режиссер А.Войтинский, хронометраж – 117 мин., 6+);

- «Сто лет тому вперёд» (приключения, экшн, режиссер А.Андрющенко, хронометраж – 142 мин., 6+).

Вход на кинопоказы акции свободный.

Список площадок здесь.

Фото: департамент информационной политики СО