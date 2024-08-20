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Ночь кино в Самарской области 24 августа
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Ночь кино в Самарской области 24 августа

20 августа 2024 15:43
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В Самарской области акция «Ночь кино» развернётся более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.

24 августа 2024 года во всех субъектах Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) состоится 9-я Всероссийская акция «Ночь кино», ставшая культурно значимым ежегодным кинособытием. 

В Самарской области акция «Ночь кино» развернётся более чем на 150 площадках во всех 37 муниципальных районах.

Оператором Акции в 2024 году является АО «РОСКИНО».

Организатор акции в Самарской области– ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Цель акции «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, способствующая дальнейшему развитию российского кинематографа. Акция стала аналогом "Ночи музеев" и "Ночи искусств". Кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки в этот вечер готовят особую программу. Гостей ждут кинолектории, викторины, экскурсии и показы известных фильмов.

Традиционно для программы мероприятий акции были выбраны три самые значимые российские картины 2024 года:

- «Воздух» (военная драма, режиссер А.Герман (мл.), хронометраж – 151 мин.,16+);

- «По щучьему велению» (сказка, приключения, режиссер А.Войтинский, хронометраж – 117 мин., 6+);

- «Сто лет тому вперёд» (приключения, экшн, режиссер А.Андрющенко, хронометраж – 142 мин., 6+).

Вход на кинопоказы акции свободный.

Список площадок здесь.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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