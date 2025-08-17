Я нашел ошибку
Цель Всероссийской акции «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.
«Ночь кино»: 23 августа в КТ «Художественный» можно бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные фильмы 2024-25 годов
 Первые места среди женщин и среди мужчин заняли команды Самарской области.
Самарцы - чемпионы России по марафонскому бегу
В следующем туре тольяттинцы 24 августа сыграют в гостях с ЦСКА.
"Оренбург" обыграл "Акрон" в матче РПЛ
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +28, +30°С.
18 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +30°С
Мигранты насилуют русских женщин из-за презрения к ним и уровня своей культуры, заявил депутат.
Депутат Матвеев предложил собирать биоматериал у мигрантов для защиты женщин от насилия
Так, логисты и закупщики могут зарабатывать более 1 млн в месяц.
Россиянам рассказали, в каких сферах зарплаты достигают миллиона и выше
Самое масштабное беговое событие региона проходит под лозунгом «Бегу, потому что люблю».
17 августа в Самаре проходит 8-й Самарский международный марафон
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
«Ночь кино»: 23 августа в КТ «Художественный» можно бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные фильмы 2024-25 годов

17 августа 2025 19:25
Цель Всероссийской акции «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.

23 августа зрители кинотеатра «Художественный» получат уникальную возможность бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные картины 2024-25 годов в рамках Всероссийской акции «НОЧЬ КИНО - 2025», в преддверии Дня Российского кино 27 августа.

В программе показов:
- 17.00 - «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+);
- 19.00 - «Пророк. История Александра Пушкина» (12+);
- 21.30 - «Группа крови» (12+).

Вход свободный!

Специально к «Ночи кино»:

- в 16.40 и 18.40
Экспресс-квиз «КиноБлиц»: любимые кадры, призы и отличное настроение!

- в 00.00 (в ночь с 23 на 24 августа)
Экскурсия «Мистическая прогулка по старинному кинотеатру» 12+
Запись по телефонам: 332-04-82 и 8-917-103-8333

Цель Всероссийской акции «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.

 

Фото:   минкульт СО

 Первые места среди женщин и среди мужчин заняли команды Самарской области.
17 августа 2025, 18:39
Самарцы - чемпионы России по марафонскому бегу
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +28, +30°С.
17 августа 2025, 16:49
18 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +30°С
Самое масштабное беговое событие региона проходит под лозунгом «Бегу, потому что люблю».
17 августа 2025, 14:20
17 августа в Самаре проходит 8-й Самарский международный марафон
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
