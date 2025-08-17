«Ночь кино»: 23 августа в КТ «Художественный» можно бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные фильмы 2024-25 годов

23 августа зрители кинотеатра «Художественный» получат уникальную возможность бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные картины 2024-25 годов в рамках Всероссийской акции «НОЧЬ КИНО - 2025», в преддверии Дня Российского кино 27 августа.
В программе показов:
- 17.00 - «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+);
- 19.00 - «Пророк. История Александра Пушкина» (12+);
- 21.30 - «Группа крови» (12+).
Вход свободный!
Специально к «Ночи кино»:
- в 16.40 и 18.40
Экспресс-квиз «КиноБлиц»: любимые кадры, призы и отличное настроение!
- в 00.00 (в ночь с 23 на 24 августа)
Экскурсия «Мистическая прогулка по старинному кинотеатру» 12+
Запись по телефонам: 332-04-82 и 8-917-103-8333
Цель Всероссийской акции «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.
Фото: минкульт СО