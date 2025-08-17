«Ночь кино»: 23 августа в КТ «Художественный» можно бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные фильмы 2024-25 годов

155

23 августа зрители кинотеатра «Художественный» получат уникальную возможность бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные картины 2024-25 годов в рамках Всероссийской акции «НОЧЬ КИНО - 2025», в преддверии Дня Российского кино 27 августа.



В программе показов:

- 17.00 - «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича» (6+);

- 19.00 - «Пророк. История Александра Пушкина» (12+);

- 21.30 - «Группа крови» (12+).



Вход свободный!



Специально к «Ночи кино»:



- в 16.40 и 18.40

Экспресс-квиз «КиноБлиц»: любимые кадры, призы и отличное настроение!



- в 00.00 (в ночь с 23 на 24 августа)

Экскурсия «Мистическая прогулка по старинному кинотеатру» 12+

Запись по телефонам: 332-04-82 и 8-917-103-8333



Цель Всероссийской акции «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.

Фото: минкульт СО