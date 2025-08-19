«Ночь кино 2025» в Музее Эльдара Рязанова. 23 августа

84

23 августа (суббота) Музей Эльдара Рязанова примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино 2025». Программа мероприятий пройдет в трех разных локациях.

Вход на все мероприятия свободный (бесплатно).

На пешеходную экскурсию требуется предварительная запись.

Сквер Эльдара Рязанова

В 14.00 пройдет мастер-класс «Киноколлаж» (6+) на тему советского авангарда – течения 1920–1930-х, которое оказало большое влияние на мировое кино и искусство в целом. Это было время экспериментов и поиска новых средств художественной выразительности, формирования особого киноязыка и уникальной эстетики, создания первых отечественных шедевров. На занятии дети смогут попробовать себя в роли первооткрывателей и создать собственный авангардный «киномир» в технике коллажа. Им помогут кадры из таких знаменитых фильмов, как «Броненосец «Потемкин» (Сергей Эйзенштейн, 1925, 0+), «По закону» (Лев Кулешов, 1926, 0+), «Мать» (Всеволод Пудовкин, 1926, 0+), «Человек с киноаппаратом» (Дзига Вертов, 1929, 12+), «Земля» (Александр Довженко, 1930, 0+), «Путевка в жизнь» (Николай Экк, 1931, 12+).

В 17.30 состоится презентация книги Кирилла Горячка «Жизнь врасплох. История создания фильма «Человек с киноаппаратом» (12+).

Сейчас фильм «Человек с киноаппаратом» считается не только классикой советской документалистики, но и одним из лучших фильмов за всю историю мирового кино, намного опередившим свое время.

Книга Кирилла Горячка закрывает пробелы в истории кино и раскрывает перед читателями подробности жизни и работы советского документалиста Дзиги Вертова. Как формировался замысел документального фильма, признанного лучшим за всю историю мирового кино? Как Вертов пришел к окончательному варианту киноленты, какие препятствия вставали на пути создания картины и какие версии сюжета планировал режиссер?

История создания «Человека с киноаппаратом» – это история переломного времени, семейной драмы, трагедии художника и новатора. Какому новому зрению Вертов пытался научить публику? Как его идеи предвосхитили современные технологии и методы создания кинематографа и визуального контента в целом? Наконец, чем находки «Человека с киноаппаратом» могут помочь «человеку со смартфоном»?

В книге впервые опубликованы сценарные планы и замыслы «Человека с киноаппаратом», несколько десятков архивных фотографий, производственные и студийные материалы, ранее не издававшиеся заметки Дзиги Вертова. В нее также входят рецензии на фильм авторства Казимира Малевича, Зигфрида Кракауэра, Ганса Рихтера и других современников Вертова, критиков и кинематографистов. «Жизнь врасплох. История создания фильма «Человек с киноаппаратом» рассказывает об истории создании экспериментального фильма, ставшего шедевром мирового кинематографа.

Книгу представит ее автор Кирилл Горячок – историк кино, кинокритик, член «Киноартели 1895», кандидат философских наук, составитель книги «Миру – глаза». Дзига Вертов. Стихи» (2020, 16+) и монографии «Киноки: школа Дзиги Вертова» (2025, 12+).

После презентации гости могут остаться на автограф-сессию – приобрести книгу «Жизнь врасплох. История создания фильма «Человек с киноаппаратом» с автографом автора или принести свою для подписи.

В 18.45 пройдет показ фильма «Человек с киноаппаратом» (1929, 12+) с музыкальным оформлением британского композитора Майкла Наймана 2002 года. Длительность – 1 ч., 8 мин.

В 20.00 начнется концерт самарской группы JazzRockOrchestra (0+). Зрители услышат знаменитые мотивы, известные каждому поклоннику мирового кинематографа. Они прозвучат в новой интерпретации – ярких джазовых аранжировках и энергичных рок-композициях. Музыканты создадут особенный микс звуков, благодаря которым привычные темы заиграют новыми красками и откроют слушателям возможность заново испытать магию любимых произведений искусства.

Также в Сквере Рязанова пройдет серия кинопоказов, организованных при поддержке «РОСКИНО».

В 12.00 можно будет увидеть фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (Игорь Волошин, 2024, 6+). Длительность – 1 ч., 44 мин.

В 15.00 пройдет показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина» (Феликс Умаров, 2024, 12+). Длительность – 2 ч., 17 мин.

Завершится вечер показом фильма «Группа крови» (Максим Бриус, 2025, 12+). Начало киносеанса – 21.00. Длительность – 1 ч., 38 мин.

С 14.00 до 21.00 в Сквере Рязанова пройдет книжный маркет от Музея Эльдара Рязанова и магазина «Зеленая Дама». Гости смогут посмотреть и приобрести более 100 книг, среди которых классические искусствоведческие произведения, книги по истории и теории кино, детская литература и краеведческие работы самарских авторов. Сборники и книги «Киноартели 1895» от Музея Рязанова можно приобрести с автографами авторов.

Городское пространство

В рамках «Ночи кино 2025» Музей Эльдара Рязанова организует пешеходную экскурсию «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре» (12+). Ее проведет историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

С появлением кинематографа стала стремительно развиваться новая индустрия: появлялись компании по производству кинофильмов и журналы про кино, открывались фирмы по производству киноленты и оборудования, и, конечно, кинотеатры. Сегодня мы воспринимаем эту отрасль, как привычное явление, но в конце XIX – начале ХХ века она еще не была так очевидна и распространена.

Участники узнают, где в дореволюционной Самаре впервые показали синематограф братьев Люмьер и появился первый в России плавучий электро-театр на барже, где Самарское общество народных университетов демонстрировало научно-познавательные фильмы для детей. Экскурсанты увидят здания на улице Дворянской (сейчас – Куйбышева), где размещались самые роскошные электро-театры города, а также узнают историю создания первых фильмов и особенности проката, правила организации кинотеатров и их репертуар.

Экскурсия начнется в 15.00. Место сбора группы – вход в Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность – примерно 1,5 часа.

Количество мест ограничено. Требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cOaZc2

Пространство Музея Эльдара Рязанова

С 10.00 до 18.00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) – мемориальную комнату семьи Рязановых, залы «Куйбышев – запасная столица» и «В гостях у Рязанова». Также в течение всего дня гости смогут сделать фотографии с хлопушками в фотозоне «Кино кино!», которая разместится в холле.

Фото: Музей Эльдара Рязанова