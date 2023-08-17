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«Ночь кино 2023» в Музее Эльдара Рязанова, 26 августа (суббота).

Сквер Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

15:00 - Геометрия улиц: мастер-класс по анимации от студии «Печка»

Совместно с детской киностудией «Печка» и фотографом Никитой Цыгановым ребята наполнят фото-улицы персонажами, которых придумают и нарисуют на мастер-классе.

19:00 - Кинопоказ фильма «Девушка без адреса», (Мосфильм, реж. Э.А. Рязанов, 1957)

Забавные приключения молодого строителя Пашки Гусарова начались с того момента, как в поезде он встретил и полюбил Катю. Счастье делает человека беспечным, и на вокзале его ждет множество необычных событий.

В главных ролях: Светлана Карпинская, Николай Рыбников, Эраст Гарин, Василий Топорков, Юрий Белов, Светлана Тарасова, Зоя Фёдорова, Сергей Филиппов, Рина Зелёная, Михаил Гаркави.

21:00 - Концерт коллектива Porter's

Джазовый коллектив Porter's – молодые городские романтики исполнят популярные мелодии классического джаза из фильмов 1930-40-х годов. Ритмичная и плавная, веселая и грустная музыка эпохи свинга звучала в танцевальных залах и театрах, по радио и в кино. Зрители почувствуют атмосферу «Золотого века Голливуда», где царили роковые красотки и элегантные джентльмены, а фильмы рассказывали о любви и рисовали идеальную картину мира.

Дмитрий Дмитриев - гитара

Денис Липатов - контрабас

Дарья Данилова - саксофон

Екатерина Ананьева - ударные

Владимир Юрин - вокал

22:00 - Электро-театръ. Кинопоказ дореволюционных российских фильмов

Уже через полгода после киносеансов, которые устроили братья Люмьер в 1895 года, фильмы начали показывать, а затем и снимать в России. Первые ленты были документальными хрониками из жизни императорской семьи. Однако уже в начале XX века появились игровые фильмы.

На сеансе в Электро-театре под открытым небом можно будет увидеть первое отечественное кино «Понизовая вольница», биографический фильм про А.С. Пушкина и другие ленты.

Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе,120)

13:00 - 21:00 Посещение основной экспозиции

Билеты: 150 рублей взрослый, 100 рублей льготный.

Экскурсии по расписанию не проводятся.

18:00 - Пешеходная экскурсия «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре»

С появлением кинематографа стала стремительно развиваться новая индустрия: появились компании по производству кинофильмов, периодические журналы про кино и, как следствие, открывалось множество кинотеатров. Сегодня мы воспринимаем кинотеатры как само собой разумеющееся явление, но в начале ХХ века в Самаре эта отрасль была новой и бурно развивалась.

На пешеходной экскурсии мы обсудим историю первых фильмов и их прокат, правила организации кинотеатров, репертуар, а также посмотрим самые роскошные электро-театры дореволюционной Самары.

Экскурсовод: Анастасия Чекмасова - историк, зам. директора по развитию

Стоимость: 350 руб./чел.

Предварительная запись: https://vk.cc/cqayCH или по телефону +7 (846) 332- 05-16

ЦРК «Художественный» им. Т.А.Ивановой (ул. Куйбышева,105)

20:00 - Лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»

Дзига Вертов был одним из первооткрывателей документального кино. Его группа «киноки», работая под лозунгом «жизнь врасплох», в 1920-е годы исследовала новые технические и монтажные приемы на экране. Вертов придумал уникальную для своего времени школу операторов и воспитал несколько поколений документалистов.

После лекции состоится кинопоказ фильма "Человек с киноаппаратом" (реж. Дзига Вертов,1929)

Организатор: МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова»

Партнер: ЦРК «Художественный» им. Т.А.Ивановой

Лекция пройдет на площадке ЦРК «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 105)

Мероприятие бесплатное, но обязательна предварительная запись:

https://vk.cc/cqaxDY или по телефону +7 (846) 333- 05 - 16

В программе возможны изменения.

Фото: пресс-служба музея