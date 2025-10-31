Я нашел ошибку
Выставочный проект рассказывает о жизни Куйбышева – от роковых сороковых до 1991 года, когда городу вернули его историческое имя.
Члены Молодежного совета и профсоюза Росреестра СО побывали на выставке «Время ТАСС: Куйбышев – Самара»
Уже 5 ноября они приступят к выполнению своих функций на площадках Самары и Тольятти в полном составе.
Волонтеры региона готовы к старту Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
ADIEMUS – своеобразное произведение известного британского композитора исполняется на языке, придуманном автором, это сочетания звуков-фонемы, ничего не обозначающие.
Премьера в Самарской филармонии: Карл Дженкинс - «ADIEMUS» 
В этом году она пройдет под девизом «В единстве культур — сила народа». 
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна.
«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»
Специалисты сделали вертикальную планировку, выровняли территорию, на поверхность которой уложили плодородный грунт с засевом трав многолетних растений. 
Завершена рекультивация свалки твердых коммунальных отходов возле Жигулевска
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
«Т Плюс» презентовала книгу «ЭнергоАрмия» о вкладе энергетиков страны в Великую Победу
Все применяемые вакцины содержат актуальные для эпидсезона 2025-2026 гг. штаммы вирусов гриппа.
1 млн жителей Самарской области прошли иммунизацию от гриппа
«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»

31 октября 2025 16:07
130
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна.

3 ноября в 20:00 и в 21.00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках ежегодной акции «Ночь искусств» пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь». 12+

Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна. В роскошном Колонном зале Самарского театра оперы и балета вас ждет незабываемое путешествие: страстные арии из знаменитых опер, завораживающие танцы в шелковых одеждах, зажигательные ритмы оркестра и изысканные хореографические миниатюры. Солисты оперы и балета, артисты оркестра и хора создадут настоящую магию Востока — от нежных мелодий до огненных плясок. Это будет ночь, когда оживут легенды Шехерезады, а музыка перенесет вас в мир чудес и приключений! 

Продолжительность программы – 1 час.

Вход свободный! 

Теги: Самара

