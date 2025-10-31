«Ночь искусств»: в САТОБ пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь»

130

3 ноября в 20:00 и в 21.00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках ежегодной акции «Ночь искусств» пройдет концертная программа «Тысяча и одна ночь». 12+

Погрузитесь в атмосферу восточной сказки, где за каждым поворотом скрывается новая тайна. В роскошном Колонном зале Самарского театра оперы и балета вас ждет незабываемое путешествие: страстные арии из знаменитых опер, завораживающие танцы в шелковых одеждах, зажигательные ритмы оркестра и изысканные хореографические миниатюры. Солисты оперы и балета, артисты оркестра и хора создадут настоящую магию Востока — от нежных мелодий до огненных плясок. Это будет ночь, когда оживут легенды Шехерезады, а музыка перенесет вас в мир чудес и приключений!

Продолжительность программы – 1 час.

Вход свободный!