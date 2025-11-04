«Ночь искусств» в Самарском театре оперы и балета посетили почти 1 000 человек. 

147

3 ноября в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках ежегодной акции «Ночь искусств» была дважды представлена концертная программа «Тысяча и одна ночь».

Роман Ерицев, заведующий режиссерским управлением, пианист: «Самарский театр оперы и балета с большим удовольствием каждый год участвует в «Ночи искусств», которая проходит по всей России, Министерство культуры Российской Федерации нам задает тему. В этом году она звучит как «В единстве культур – сила народа». В сегодняшних реалиях это очень важно. И мы нашли в репертуаре нашего театра много материала созвучного с этой темой. У нас много спектаклей с восточными мотивами. Сегодняшняя программа отражает это многообразие, она посвящена Востоку и восточной культуре, а самое главное, русским композиторам и русским хореографам, творцам, как они отреагировали на эту восточную тему. Как именно их в 19 и начале 20 века увлекал Восток, как он пленил, как было интересно создавать произведения на восточную тему. Поэтому мы сегодня и представляем Александра Бородина, Николая Римского-Корсакова, Бориса Асафьева».

Зрители погрузились в волшебный мир «Тысячи и одной ночи», где каждый поворот скрывал новую тайну. В роскошном Колонном зале звучали страстные арии из знаменитых опер, завораживающие танцы в шелковых костюмах, зажигательные ритмы оркестра и изысканные хореографические миниатюры. Солисты оперы и балета, артисты оркестра и хора создали настоящую магию Востока — от нежных мелодий до огненных плясок.

Гостям «Ночи искусств» представили:

«Восточный танец» К. Мостраса исполнили: заслуженная артистка Самарской области Татьяна Казакова (скрипка), Роман Ерицев (фортепиано);

Дуэт Зобеиды и Золотого раба из хореографической драмы «Шехерезада» Н. Римского-Корсакова исполнили Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области и Педро Сеара;

Каватина Кончаковны из оперы «Князь Игорь» А. Бородина исполнили: Светлана Каширина, Кирилл Смушко (английский рожок), Анна Трусова (фортепиано);

Танец с блюдами из балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева исполнили артистки балета;

Вариация Гульнары из балета «Корсар» А. Адана исполнила Мелания Волкова (арфа);

Романс «Фонтану Бахчисарайского дворца…» из балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева исполнили Евгения Бумбу и Мелания Волкова (арфа);

Восточный танец из балета-феерии «Щелкунчик» П. Чайковского исполнили Екатерина Фатеева и артисты балета;

Песня Индийского гостя из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова исполнили: Давид Погосян, Кирилл Смушко (английский рожок), Денис Уткин (виолончель), Роман Ерицев (фортепиано);

«Персидский марш» И. Штрауса исполнила Гульназ Зарипова (артистка балета);

«Пленившись розой соловей» Н. Римского-Корсакова исполнили Ирина Янцева, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области; Татьяна Казакова (скрипка), заслуженная артистка Самарской области; Роман Ерицев (фортепиано);

Танец «Ориенталь» из балета А. Глазунова «Раймонда» исполнили Екатерина Фатеева и артистки балета;

Каватина Алеко из оперы «Алеко» С. Рахманинова исполнил: Степан Волков; музыкальное сопровождение Роман Ерицев (фортепиано)

Адажио Медоры и Раба из балета «Корсар» А. Адана исполнили Наталия Клеймёнова и Дмитрий Петров;

Ария Хана Кончака из оперы «Князь Игорь» А. Бородина исполнили Иван Волков и Анна Трусова (фортепиано);

«Улетай» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина исполнила: Мария Курьянова. Танец Персидок исполнили Арина Карасева и артистки балета.

«Ночь искусств» в Самарском театре оперы и балета посетили почти 1 000 человек.

Фото: Анна Рубакова