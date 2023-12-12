Ниже всего работодатели Поволжья оценили свою привлекательность в части гибкого графика и поддержки семей

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Служба исследований hh.ru и консалтинговая компания «Яков и партнеры» провели в этом году опрос среди российских работодателей, в том числе из регионов Приволжского федерального округа, и выяснили, как компании оценивают свою привлекательность для соискателей в части условий труда и корпоративной культуры.

Согласно оценке самих работодателей, лучше всего у них обстоят дела с формированием хороших отношений в коллективе: 97% считают себя привлекательными в этом разрезе (из них 39% «крайне привлекательными», еще 58% - «скорее привлекательными»). Исключение составили лишь 1% опрошенных, которые выбрали ответ «скорее непривлекательны».

Также высоко были оценены достижения бизнеса в части гарантий занятости: 92% компаний уверены в том, что это их сильная сторона (из них 36% считают себя в этой категории «крайне привлекательными», 56% - «скорее привлекательными»). Только 5% выбрали вариант ответа «скорее непривлекательны».

Третья составляющая с наивысшими оценками, которые бизнес поставил сам себе – хорошие отношения коллектива с руководством: 84% компаний считают, что они привлекательны в этом плане для соискателей, и только 13% придерживаются иного мнения.

Далее высокие оценки в части условий труда и корпкультуры поставили присутствию в компаниях духа сотрудничества (79% считают себя привлекательными; 13% - непривлекательными); балансу между работой и личной жизнью (74% считают себя привлекательными; 23% - непривлекательными).

При этом, наиболее слабыми местами в части условий труда компании считают гибкий график и гибкое место работы: 46% оценивают себя непривлекательными в этой части, 51% - привлекательными. В этом же списке - модели работы, подходящие для семейных людей, и поддержка семей: 35% оценили такие условия в компании как непривлекательные и 52% - как достойные. А также – творчество и новаторство: 31% компаний-работодателей считают себя непривлекательными в данной категории, 56% - привлекательными. Культуру высокой эффективности слабой видят в своих компаниях 27% опрошенных, сильной – 60% опрошенных.