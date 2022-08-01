«Никто, кроме нас»: в День ВДВ на набережной в Самаре заработает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту 

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2 августа в Самаре в рамках патриотической акции, посвященной празднованию Дня ВДВ, на 2-й очереди набережной реки Волги (ЦСКА ВВС) с 12.00 до 22.00 будет работать выездной пункт отбора на военную службу по контракту.

Ждут добровольцев до 60 лет для службы в именном региональном подразделении - Самарском батальоне. Заключившим контракт предусмотрена единовременная региональная выплата 200 тысяч рублей, а также гарантированы все льготы и социальные гарантии, их перечень и подробности можно узнать на официальном сайте Министерства обороны РФ в разделе "Военнослужащие по контракту".

Стационарный пункт отбора на военную службу по контракту работает без выходных круглосуточно по адресу: г. Самара, улица Ленинская, 147, телефоны +7 996 746 42 02, +7 (846) 332-39-37.