Netflix перестал работать в России без VPN-сервисов

128

Видеосервис Netflix стал недоступен пользователям из России без подключения к VPN-сервисам, убедился корреспондент ТАСС.

"Возникла проблема с подключением к Netflix. Повторите попытку позднее", - говорится в уведомлении сервиса, которое появляется при попытке зайти в мобильное приложение.

Веб-версия Netflix также недоступна российским пользователям.

В начале марта Netflix приостановил работу на территории России в связи с событиями вокруг Украины. Ранее руководство компании также сообщило, что Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.

Фото: Pixabay.com