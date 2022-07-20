Непомнящий разочарован в отказе Карлсена провести с ним матч за титул чемпиона мира

191

Российский шахматист Ян Непомнящий разочарован в отказе норвежца Магнуса Карлсена от участия в матче за звание чемпиона мира. Об этом в среду, 20 июля, сообщает пресс-служба Большого шахматного тура, пишут "Известия".

«Лично для меня это [решение Карлсена] было довольно разочаровывающим и довольно печальным», — сказал Непомнящий.

Гроссмейстер предположил, что соперник мог чувствовать себя заложником ситуации из-за того, что ему приходилось каждый раз защищать титул. При этом он отметил, что не может судить Карлсена.

«Магнус был, есть, и, вероятно, будет одним из величайших шахматистов вне зависимости от его решения», — подытожил шахматист.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин/"Известия"