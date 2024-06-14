Неплательщикам алиментов откажут в трудоустройстве в каждой третьей компании Самары

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из города.

Недавно Госдума одобрила создание реестра должников по алиментам, предполагается сделать его открытым для всех. Большинство работодателей в Самаре не откажут должнику в приеме на работу: 21% точно нет, 45% скорее не откажут. По их мнению, неплательщику необходимо дать возможность исполнить свои обязательства: «Человек должен иметь возможность зарабатывать, чтобы платить алименты».



Согласно ТК РФ невыплата алиментов не может считаться законным основанием для отказа в трудоустройстве, однако в 7% компаний такого кандидата однозначно не примут. Еще 27% рекрутеров настроены к должникам по алиментам скорее негативно.



Время проведения: 27 мая — 11 июня 2024 года