Некоторые самарские детсады переполнены

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В работе детских садов Самарской области нашли несколько недостатков. Это выявили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за 2023 год ведомство проверило 839 детских садов по всей области. По итогам проверки специалисты отметили несколько закономерностей.

— Основными нарушениями оказались превышение числа детей в группах, несоответствие внутренней отделки помещений санитарным требованиям, нарушения санитарно-эпидемиологического режима и организации питания детей, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Одной из причин переполненности образовательных учреждений может быть точечная застройка. Например, в сентябре 2023 года на эту проблему пожаловались жители Советского района, а именно квартала на кольце улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. По словам местных, их дома прикреплены к школам, где набрали по 5–6 первых классов, по 30–35 детей в каждом, пишет 63.ру.