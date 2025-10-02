Я нашел ошибку
Главные новости:
Право на получение выплат появится у женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет.
В 2026 году почти 706 тыс. россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления
Причина - производственная необходимость.
4 и 5 октября "Ласточки" заменят обычными электричками
Показ станет первым шагом к созданию в регионе интегрированной модельной школы и агентства, где люди с ОВЗ смогут получить профессию и возможность реализовать себя.
3 октября в Самаре состоится благотворительный показ «Мода без границ»
Выставка призвана не только рассказать самарцам об историях, знакомых с детства, но и раскрыть всю глубину и многогранность сказочного жанра.
СОУНБ приглашает в путешествие по миру сказок
2 октября вступило в силу постановление Правительства «О переносе выходных дней в 2026 году».
В 2026 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней
Важно отличить дислексию от педагогической запущенности или временных задержек развития речи.
Нейропсихолог рассказала о способах распознавания дислексии
Они проходят со 2 по 5 октября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене театра для детей и молодежи «Мастерская».
Пресс-конференция, посвященная гастролям Крымского государственного ТЮЗа, прошла в Самаре
Это знаковый юбилей для всех руководителей и педагогов, кто сегодня передает свои знания и опыт, формируя будущее нашей губернии, будущее нашей страны.
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Нейропсихолог рассказала о способах распознавания дислексии

2 октября 2025 19:55
147
Важно отличить дислексию от педагогической запущенности или временных задержек развития речи.

При дислексии наблюдается медленное чтение с большим количеством ошибок. Люди с дислексией буквально не видят слова, основная трудность связана с особенностями работы мозговых структур, которые отвечают за распознавание букв — преобразования графем в звуки и синхронизацию зрительного и речевого анализа. Об этом рассказала «Известиям» кандидат психологических наук, психофизиолог, нейропсихолог Алена Мазина.

По словам врача, в результате чтение становится медленным, рваным, где буквы или слоги путаются, могут меняться местами. При этом у многих людей с дислексией есть трудности, которые могут становиться заметнее в условиях перегрузки, сильного волнения или утомления. Это связано с тем, что чтение требует повышенных когнитивных ресурсов и внимания, однако при снижении общего контроля система начинает сбоить сильнее. Именно так и диагностируется дислексия.

Диагностика проводится комплексно, а также включает в себя нейропсихологическое тестирование, оценку навыков чтения и письма, анализ когнитивных функций (память и внимание) и зрительно-пространственной обработки. При этом важно отличить дислексию от педагогической запущенности или временных задержек развития речи.

Первое на что стоит обратить внимание родителям при выявлении у ребенка дислексии — это задержка в освоении букв, трудности с запоминанием звуков, медленное чтение с большим количеством ошибок. Например, ребенок заменяет букву «б» на букву «д», может пропускать слоги, а чаще всего — окончание, по которому стоит ориентироваться. Также люди с дислексией часто развивают альтернативные стратегии, то есть они лучше используют зрительные образы, ассоциации, опираются на смысл, а не на форму слова, подчеркивает Мазина.

Кроме того, многие обладают развитым пространственным мышлением, креативностью, способностью видеть нестандартные решения. Также имеются современные методы коррекции и специальные образовательные подходы, которые помогают значительно облегчить процесс обучения.

 

Фото: freepik.com

Теги: Медицина

В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
02 октября 2025, 17:30
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография. Здравоохранение
300
Новое подразделение Камышлинской ЦРБ в ближайшее время примет первых пациентов.
02 октября 2025, 16:45
В селе Давлеткулово возведен современный фельдшерско-акушерский пункт
Новое подразделение Камышлинской ЦРБ в ближайшее время примет первых пациентов. Здравоохранение
228
Как отмечают врачи, два главных условия для вакцинации школьников – добровольное согласие родителей и отсутствие у ребенка симптомов инфекционных заболеваний на момент прививки.
02 октября 2025, 15:42
Вакцинация от гриппа и ОРВИ проходит в выездном формате в школах Самары
Как отмечают врачи, два главных условия для вакцинации школьников – добровольное согласие родителей и отсутствие у ребенка симптомов инфекционных... Здравоохранение
224
Его проведение было инициировано руководителем области по итогам состоявшегося накануне оперативного совещания.
2 октября 2025  14:45
Вячеслав Федорищев провел совещание по готовности муниципалитетов к отопительному сезону
240
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
2 октября 2025  14:03
Председателем Думы Самары избран Сергей Владимирович Рязанов
234
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
263
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
431
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
358
