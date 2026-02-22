В Тольятти поблагодарили учителя за содействие органам внутренних дел

В Тольятти, в рамках акции «Им благодарна полиция», в торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Илдар Чагаев и председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов вручили благодарности местному жителю - педагогу городской школы - Сергею Котунову и руководителю отдела профилактики пропаж среди несовершеннолетних добровольческого отряда «ЛизаАлерт» Юлии Рябовой за содействие в розыске ребенка.

В мероприятии приняли участие председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Владимир Гусев и представитель Совета регионального главка полиции, директор Центра поиска пропавших людей в Самарской области Владимир Рябов.

В вечернее время 9 февраля текущего года, когда погодные условия ухудшились из-за сильных порывов морозного ветра, весь личный состав тольяттинского гарнизона полиции задействовали для розыска 13-летнего подростка, который ушёл из дома и несколько часов не выходил на связь с родственниками.

Примерно в 08:10 часов следующего дня Сергей Котунов сообщил в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти, что во дворе школы видит разыскиваемого мальчика, фото которого размещено в социальных сетях.

После этого педагог завел ребенка в здание школы и до приезда волонтеров и сотрудников полиции отпаивал его горячим чаем.

Начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Илдар Чагаев поблагодарил награждаемых за неравнодушие и вклад в обеспечение безопасности несовершеннолетних.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, в свою очередь, отметил: «Подобные примеры человеческого участия укрепляют доверие между гражданами и органами внутренних дел и формируют прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества».