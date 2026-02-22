В РФ готовятся обязать детей трудовых мигрантов покидать страну по достижении 18 лет

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому дети трудовых мигрантов должны будут покинуть территорию России после достижения 18-летнего возраста. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Речь идет о внесении изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан». Согласно поправкам, сроки пребывания детей мигрантов в стране будут ограничены временем действия разрешения на работу, выданного их родителю. Кроме того, остаться в РФ можно будет при условии оплаты родителем авансового платежа по НДФЛ на себя и на каждого ребенка.

При этом по достижении совершеннолетия дети мигрантов будут обязаны покинуть территорию страны в течение 30 дней либо подать в эти сроки заявление на выдачу соответствующего патента.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» поделился мнением, что все социальные пособия и льготы от государства, в том числе материнский капитал, нужно выплачивать мигрантам только спустя 20 лет после получения гражданства РФ. По словам депутата, это позволит сосредоточить средства и силы на социальной поддержке российских граждан, а не тех, кто «рвется в страну за льготами».