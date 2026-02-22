Российские маркетплейсы готовят новые ограничения по электронике и другим категориям

Минэкономразвития готовит новые правила возврата товаров на маркетплейсах. Министерство хочет четко разделить отказ от товара при получении и возврат полученного товара.

Предлагается сформировать перечень товаров, от которых нельзя будет отказаться после осмотра на ПВЗ или при получении от курьера. В список могут войти продукты питания, лекарства и медицинские изделия.

Другой перечень будет включать товары, от которых можно будет отказаться на ПВЗ или при получении от курьера, но вернуть их после получения будет сложнее. К таким товарам относятся электроника, парфюмерия и косметика.

Если товар не бракованный, то согласовывать возврат придется с продавцом. Также с покупателя могут потребовать компенсировать обратную доставку.

Для прочих товаров будут установлены четкие регламенты: сроки возврата, требования к сохранности упаковки, пломб и заводских идентификаторов.

Кроме того, министерство предлагает ввести обязательную фото- и видеофиксацию товаров в пункте выдачи или при приемке курьером с предоставлением доступа продавцам к этим материалам.

Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Для некоторых изменений потребуется внести поправки в законодательство, пишет iphones.ru.