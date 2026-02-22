Я нашел ошибку
В Китае на городских автобусах дублируются сигналы светофора и стрелки направления движения.
В Китае на городских автобусах дублируются сигналы светофора и стрелки направления движения.
В Тольятти поблагодарили учителя за содействие органам внутренних дел
В Тольятти поблагодарили учителя за содействие органам внутренних дел
Российские маркетплейсы готовят новые ограничения по электронике и другим категориям
Российские маркетплейсы готовят новые ограничения по электронике и другим категориям
В РФ готовятся обязать детей трудовых мигрантов покидать страну по достижении 18 лет
В РФ готовятся обязать детей трудовых мигрантов покидать страну по достижении 18 лет
Об этом рассказала заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.
Институт языкознания РАН: два языка России имеют по одному компетентному носителю
21 февраля во Дворце спорта им.Владимира Высоцкого прошел матч Всероссийской хоккейной лиги. 
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали сухую победу над клубом «Южный Урал» из Орска - 4:0
За 2 дня соревнований, 21 и 22 февраля, на старт выйдет около 700 спортсменов и любителей лыжного спорта.
На лыжной базе «Чайка» проходят соревнования по лыжным гонкам на призы газеты «Волжская коммуна»
Участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова умерла в возрасте 85 лет.
Умерла Зоя Дородова - участница "Бурановских бабушек" 
На Масленицу в «ЗИМ Галерее» выступит ансамбль «То4ка-тире»
День защитника Отечества отметят в Самарском зоопарке
28 февраля и 1 марта в ТК «Гудок» пройдёт зимний фестиваль «Пластилиновый дождь»!
Российские маркетплейсы готовят новые ограничения по электронике и другим категориям

Российские маркетплейсы готовят новые ограничения по электронике и другим категориям

Минэкономразвития готовит новые правила возврата товаров на маркетплейсах. Министерство хочет четко разделить отказ от товара при получении и возврат полученного товара.

Предлагается сформировать перечень товаров, от которых нельзя будет отказаться после осмотра на ПВЗ или при получении от курьера. В список могут войти продукты питания, лекарства и медицинские изделия.

Другой перечень будет включать товары, от которых можно будет отказаться на ПВЗ или при получении от курьера, но вернуть их после получения будет сложнее. К таким товарам относятся электроника, парфюмерия и косметика.

Если товар не бракованный, то согласовывать возврат придется с продавцом. Также с покупателя могут потребовать компенсировать обратную доставку.

Для прочих товаров будут установлены четкие регламенты: сроки возврата, требования к сохранности упаковки, пломб и заводских идентификаторов.

Кроме того, министерство предлагает ввести обязательную фото- и видеофиксацию товаров в пункте выдачи или при приемке курьером с предоставлением доступа продавцам к этим материалам.

Новые правила пока находятся на стадии обсуждения. Для некоторых изменений потребуется внести поправки в законодательство, пишет iphones.ru.

В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
20 февраля 2026  13:54
Движение транспорта в историческом центре Самары частично ограничат в дни масленичных гуляний
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
20 февраля 2026  10:38
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в День защитника Отечества
В четверг, 19 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседание коллегии прокуратуры Самарской области, посвященном итогам работы надзорного ведомства за 2025 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2026 год.
19 февраля 2026  15:24
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии прокуратуры Самарской области
