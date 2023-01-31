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Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в 2022 году

31 января 2023 21:07
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Их перечислили в столичных ЗАГСах.

Афина, Забава, Авокадий, Зареслав, Елеазар, Астра и Лаванда — такие необычные имена для своих новорожденных детей выбрали некоторые столичные жители. Об этом РБК Life сообщили в Управлении ЗАГС Москвы.

Всего столице в 2022 году зарегистрировали более 10 тыс. различных имен детей. Самым популярным выбором для мальчиков стал Александр, так назвали 2335 мальчиков. В тройку популярных мужских имен вошли также Михаил и Максим, которые неизменно входят в число самых востребованных с 2015 года. У девочек лидирует София (Софья), это имя получили 2762 новорожденные малышки. Второе и третье место по популярности с 2015 года занимают имена Мария и Анна.

В 2022 году в Москве появилось 77 мальчиков с именем Серафим, 51 ребенок получил древнегреческое имя Теодор. Мужское имя Кристиан выбрали родители 23 детей, а именем латинского происхождения Максимилиан названы 17 малышей. Девять детей получили имя Гектор.

Есть и поклонники славянских имен среди москвичей. Так, в столице в 2022 году назван именем Добрыня 51 ребенок, Яромир — 33. Появились на свет дети, родители которых выбрали для них имена Марс (15 мальчиков) и Алмаз (11 мальчиков).

Среди необычных мужских имен в 2022 году зарегистрированы: Авокадий, Троян, Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий. Нашлись желающие среди москвичей дать детям двойные имена Лавр-Космос, Лев-Август, Марк-Леон.

Девочки в 2022 году получали необычные или просто редкие «цветочные» имена: 106 маленьких новорожденных москвичек назвали именем Лилия, еще 27 — Роза, пять девочек назвали Астра и одну девочку — Лаванда. Еще в число необычных имен вошли Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Джульетта, Фелиция, Агриппина, Венеция, Муза, Марселина, Клеопатра, Флора, Тиффани и Бриллиант. Также три девочки получили двойные имена: Луна Белла, Пелагея Дева, Астра-Марина.

 

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