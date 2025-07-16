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Названы самые крупные ежедневные расходы офисных работников из Самары

16 июля 2025 14:56
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Названы самые крупные ежедневные расходы офисных работников из Самары

Больше всего денег офисные работники тратят на обеды — такой вариант ответа выбрали 52% участников опроса. Помимо питания, в тройку наиболее крупных трат вошли прохладительные напитки (29%), а также дорога от дома до места работы и обратно (23%), свидетельствуют результаты исследования Группы Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и для поиска работы и сотрудников Работа.ру, проведенного среди 3,3 тыс. россиян из крупных городов и в том числе из Самары. 

В топ-5 расходов офисных работников также вошли траты на развлечения после рабочего дня (19%), и покупку кофе навынос (13%). Опрос показал, что большинство самарцев (39%) тратят на каждый рабочий день, проведенный в офисе, не более 500 рублей, треть ограничиваются суммой в пределах от 500 до 1 тыс. рублей, каждый шестой — 1-2 тысячи, а 12% — 2 тыс. рублей и более. При этом большинство опрошенных (41%) хотели бы тратить в дни работы в офисе меньше денег, но пока не могут отказаться от своих привычек, а каждый третий (33%) считает эти расходы обоснованными и необходимыми. Остальные 26% признают, что совершают слишком много покупок во время рабочего дня и планируют сократить расходы.

Свыше трети опрошенных (36%) отметили, что их траты на работу в офисе существенно возрастают в течение летнего периода. Еще половина не заметили сезонных изменений в размере таких расходов. Только 8% респондентов сообщили, что летом тратят на поездки в офис меньше, чем в остальные сезоны.

Участникам опроса также предлагалось выбрать самые важные «радости», которые они могут себе позволить в течение рабочего дня. Оказалось, что почти половина (47%) не смогут обойтись без обеденных прогулок, свыше трети (39%) не представляют рабочий день без прохладительных напитков, 28% не могут без кофе, а каждому шестому необходимы перекуры на свежем воздухе. 

«Одним из важных факторов “радости” является также доступность врача и/или психолога в офисе. Крупные компании предоставляют своим сотрудникам возможность обращаться ко врачу, психологу, массажисту и другим специалистам в течение рабочего дня. Кроме того, различные превентивные программы и дни здоровья способствуют улучшению не только настроения в коллективе, но и, в долгосрочной перспективе, – здоровья»,  - отмечает управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование», Юлия Галаничева.

 

Теги: Опрос

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