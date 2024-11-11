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Названы победители первого регионального конкурса грантов для креативных индустрий

11 ноября 2024 09:35
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Названы победители первого регионального конкурса грантов для креативных индустрий

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области подвело итоги конкурса грантов для креативных индустрий. Поддержку своих творческих проектов получат 20 предпринимателей региона, общая сумма грантов составит почти 10 млн рублей.

«Такой конкурс в нашем регионе мы проводим впервые. На участие в нем мы получили 100 заявок от представителей творческого сектора. По результатам презентаций конкурсная комиссия отобрала 20 победителей. Поздравляем авторов проектов и уверены, что финансовая поддержка региона поможет намного быстрее реализовать их идеи. А креативные индустрии Самарской области будут развиваться», - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с представителями творческого кластера губернии подчеркивал, что креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей. В этом году грантовый конкурс для представителей креативного бизнеса проводился в регионе впервые.

Список победителей опубликован на сайте регионального минэка. Их проекты связаны с созданием кино, разработкой программного обеспечения, производством одежды и обуви, гастрономией и др.

«Безусловно, очень рада такому результату – это большая поддержка и вместе с тем, ответственность, - делится обладатель гранта, дизайнер Дина Базарбаева. - Благодаря гранту я смогу сделать свою одежду более доступной, за счет увеличения количества выпускаемых товаров, расширения размерного ряда. Часть средств потрачу на продвижение своего бренда, чтобы наладить коммуникацию и привлечь новых клиентов.»

Участники защищали свои проекты перед экспертной комиссией, которая оценивала их по различным критериям: опыт работы в креативных индустриях, бизнес-план, актуальность, креативность. Полученный грант предприниматели могут направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности, и др. Эта мера поддержки реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». 

«Когда два года назад в интервью меня спросили, какими мерами господдержки я пользуюсь, я поняла, что не использую эти возможности. С тех пор я начала активно пользоваться поддержкой от государства. И этот грант – как раз такой случай. Я очень рада. И считаю, что это правильно, регион должен поддерживать активных предпринимателей, тех, кто не боится развиваться и пробует что-то новое», - рассказывает Ирина Шарова, основательница ювелирного бренда.

Также предприниматели Самарского региона могут принять участие в выставке креативных индустрий, которая проходит в музее имени Алабина. Тематика экспозиции будет сменяться каждые 2 недели. На протяжении выставки – с ноября 2024 по февраль 2025 - участники из различных креативных индустрий региона смогут представить самые яркие проекты. Также будет сформирован каталог креативных индустрий Самарской области. Чтобы стать частью креативного сообщества, необходимо зарегистрироваться по ссылке

 

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