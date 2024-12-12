Названы критерии выбора сладких подарков детям на Новый год

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Специалисты Роскачества подготовили ряд рекомендаций, которым необходимо следовать при выборе сладких подарочных наборов для детей к Новому году.

Прежде всего потребителям рекомендуют внимательно изучить этикетку и состав товара. В случае с наборами сладостей будет указан срок годности, с учетом параметров самого скоропортящегося продукта.

"Чтобы ребенок получил свежие конфеты, вафли и печенье в наборе, следует выбирать подарки с недавней датой фасовки" — цитирует рекомендации Роскачества "Российская газета".

Родителям не рекомендуется брать игрушки для детей в возрасте до трех лет с натуральным мехом или кожаными элементами. Оба материала являются сильными аллергенами.

Ранее сообщалось, что производители сладостей намерены повысить цены на свою продукцию. Об этом компании уведомили заранее представителей крупных торговых сетей. Причиной повышения себестоимости производства кондитерских изделий стал рост цен на какао, яблоки и растительное масло на мировом рынке.