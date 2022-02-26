Названы имена лучших судебных приставов региона, обеспечивающих защиту прав детей

65

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области завершился первый этап Всероссийского конкурса «Органы принудительного исполнения – детям», главной целью которого является выявление лучших судебных приставов защищающих законные права и интересы детей.

Конкурсная комиссия определила победителей и призеров по итогам работы за минувший год. Внимание уделялось количеству исполнительных производств, эффективности взыскания, своевременности применения мер принудительного исполнения, наличию отзывов и благодарностей, поступивших в адрес судебных приставов-исполнителей. В номинациях «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов» и «Применение к должникам по алиментным обязательствам мер уголовно-правового воздействия» победу одержала судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов №1 г. Сызрани Мазанова Кристина Владиславовна. Второе место в этих же номинациях присуждено судебному приставу-исполнителю отделения Кинель-Черкасского района Сафроновой Эльмире Абдулахатовне.

В номинации «Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов» третье место заняла судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов г. Отрадный Милованова Анастасия Олеговна, призером в номинации «Применение к должникам по алиментным обязательствам мер уголовно-правового воздействия» стала судебный пристав-исполнитель Куйбышевского района Рошка Олеся Вячеславовна. На этом состязания для судебных приставов-исполнителей не закончились. Победители примут участие в следующем этапе Всероссийского конкурса, где выявят лучших представителей территориальных органов ФССП России, входящих в состав Поволжского федерального округа.